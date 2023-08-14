Свердловская пенсионерка стала миллионером. Фото

Пенсионерка из Свердловской области выиграла в лотерею миллион рублей

15 августа 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Женщина участвует в лотереях со студенческих лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионерка из Новоуральска (Свердловская область) Разия Ворочева выиграла в «Жилищную лотерею» один миллион рублей. Женщина покупает билеты с советских времен, и всегда делает это с особенным настроем. О секрете и эмоциях победительницы URA.RU рассказали распространители всероссийских государственных лотерей «Столото». «Я всегда покупаю билеты в хорошем настроении и с большим желанием выиграть — таким образом заряжаю себя на удачу. Когда в билете совпали все числа, обрадовалась. На всякий случай попросила сына позже проверить результаты розыгрыша в интернете. Сын подтвердил, что я не ошиблась, и поздравил с победой», — передали рассказ Ворочевой представители компании. Получая приз, пенсионерка призналась, что покупает лотерейные билеты с советских времен. Будучи студенткой, она однажды выиграла 25 рублей, которые по тем временам были соразмерны половине ее стипендии. На эти деньги Разия купила себе обновки — одежду и обувь. Ранее другая свердловчанка выиграла крупный денежный приз — 800 тысяч рублей. После такого везения сын победительницы поменял отношение к лотереям, о которых ранее отзывался скептически. Пенсионерка решила оставить выигрыш в виде накоплений Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» До пенсии женщина трудилась инженером в строительной отрасли. Ее главные увлечения — участие в лотереях, кулинария и головоломка кубик Рубика Фото: распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото»

Пенсионерка из Новоуральска (Свердловская область) Разия Ворочева выиграла в «Жилищную лотерею» один миллион рублей. Женщина покупает билеты с советских времен, и всегда делает это с особенным настроем. О секрете и эмоциях победительницы URA.RU рассказали распространители всероссийских государственных лотерей «Столото». «Я всегда покупаю билеты в хорошем настроении и с большим желанием выиграть — таким образом заряжаю себя на удачу. Когда в билете совпали все числа, обрадовалась. На всякий случай попросила сына позже проверить результаты розыгрыша в интернете. Сын подтвердил, что я не ошиблась, и поздравил с победой», — передали рассказ Ворочевой представители компании. Получая приз, пенсионерка призналась, что покупает лотерейные билеты с советских времен. Будучи студенткой, она однажды выиграла 25 рублей, которые по тем временам были соразмерны половине ее стипендии. На эти деньги Разия купила себе обновки — одежду и обувь. Ранее другая свердловчанка выиграла крупный денежный приз — 800 тысяч рублей. После такого везения сын победительницы поменял отношение к лотереям, о которых ранее отзывался скептически.