14 августа 2023

Свердловская пенсионерка стала миллионером. Фото

Пенсионерка из Свердловской области выиграла в лотерею миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Женщина участвует в лотереях со студенческих лет Фото:

Пенсионерка из Новоуральска (Свердловская область) Разия Ворочева выиграла в «Жилищную лотерею» один миллион рублей. Женщина покупает билеты с советских времен, и всегда делает это с особенным настроем. О секрете и эмоциях победительницы URA.RU рассказали распространители всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Я всегда покупаю билеты в хорошем настроении и с большим желанием выиграть — таким образом заряжаю себя на удачу. Когда в билете совпали все числа, обрадовалась. На всякий случай попросила сына позже проверить результаты розыгрыша в интернете. Сын подтвердил, что я не ошиблась, и поздравил с победой», — передали рассказ Ворочевой представители компании.

Получая приз, пенсионерка призналась, что покупает лотерейные билеты с советских времен. Будучи студенткой, она однажды выиграла 25 рублей, которые по тем временам были соразмерны половине ее стипендии. На эти деньги Разия купила себе обновки — одежду и обувь.

Ранее другая свердловчанка выиграла крупный денежный приз — 800 тысяч рублей. После такого везения сын победительницы поменял отношение к лотереям, о которых ранее отзывался скептически.

Пенсионерка решила оставить выигрыш в виде накоплений
Пенсионерка решила оставить выигрыш в виде накоплений
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До пенсии женщина трудилась инженером в строительной отрасли. Ее главные увлечения — участие в лотереях, кулинария и головоломка кубик Рубика
До пенсии женщина трудилась инженером в строительной отрасли. Ее главные увлечения — участие в лотереях, кулинария и головоломка кубик Рубика
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Пенсионерка из Новоуральска (Свердловская область) Разия Ворочева выиграла в «Жилищную лотерею» один миллион рублей. Женщина покупает билеты с советских времен, и всегда делает это с особенным настроем. О секрете и эмоциях победительницы URA.RU рассказали распространители всероссийских государственных лотерей «Столото». «Я всегда покупаю билеты в хорошем настроении и с большим желанием выиграть — таким образом заряжаю себя на удачу. Когда в билете совпали все числа, обрадовалась. На всякий случай попросила сына позже проверить результаты розыгрыша в интернете. Сын подтвердил, что я не ошиблась, и поздравил с победой», — передали рассказ Ворочевой представители компании. Получая приз, пенсионерка призналась, что покупает лотерейные билеты с советских времен. Будучи студенткой, она однажды выиграла 25 рублей, которые по тем временам были соразмерны половине ее стипендии. На эти деньги Разия купила себе обновки — одежду и обувь. Ранее другая свердловчанка выиграла крупный денежный приз — 800 тысяч рублей. После такого везения сын победительницы поменял отношение к лотереям, о которых ранее отзывался скептически.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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