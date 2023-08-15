Шойгу пригрозил Украине использованием запрещенного оружия

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Россия может начать применять кассетные боеприпасы Фото:

Россия может пересмотреть свое решение о не применении запрещенных кассетных боеприпасов на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, это решение может быть пересмотрено», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

США направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. В ООН осудили решение Киева применять данные снаряды. Применение кассетных боеприпасов запрещено конвенцией 2008 года. К ней присоединились 111 стран, но в их число Россия и Украина не входят.

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Россия может пересмотреть свое решение о не применении запрещенных кассетных боеприпасов на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, это решение может быть пересмотрено», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». США направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. В ООН осудили решение Киева применять данные снаряды. Применение кассетных боеприпасов запрещено конвенцией 2008 года. К ней присоединились 111 стран, но в их число Россия и Украина не входят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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