Шойгу пригрозил Украине использованием запрещенного оружия

15 августа 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Россия может начать применять кассетные боеприпасы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия может пересмотреть свое решение о не применении запрещенных кассетных боеприпасов на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, это решение может быть пересмотрено», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». США направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. В ООН осудили решение Киева применять данные снаряды. Применение кассетных боеприпасов запрещено конвенцией 2008 года. К ней присоединились 111 стран, но в их число Россия и Украина не входят.

Россия может пересмотреть свое решение о не применении запрещенных кассетных боеприпасов на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, это решение может быть пересмотрено», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». США направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. В ООН осудили решение Киева применять данные снаряды. Применение кассетных боеприпасов запрещено конвенцией 2008 года. К ней присоединились 111 стран, но в их число Россия и Украина не входят.