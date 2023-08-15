Шойгу пригрозил Украине использованием запрещенного оружия

Россия может начать применять кассетные боеприпасы
Россия может пересмотреть свое решение о не применении запрещенных кассетных боеприпасов на Украине. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе СВО на Украине, это решение может быть пересмотрено», — сказал Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
США направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. В ООН осудили решение Киева применять данные снаряды. Применение кассетных боеприпасов запрещено конвенцией 2008 года. К ней присоединились 111 стран, но в их число Россия и Украина не входят.
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