Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 35 человек

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В экстренных службах сообщается о 35 погибших в ходе взрыва АЗС в Махачкале Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Число погибших [в результате взрыва в Махачкале] возросло до 35 человек», — сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее стало известно, что в ходе взрыва погибли 33 человека.

В настоящий момент известно о 105 пострадавших из-за взрыва АЗС в Махачкале. По официальной информации от МЧС было известно о 30 погибших.

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Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Число погибших [в результате взрыва в Махачкале] возросло до 35 человек», — сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее стало известно, что в ходе взрыва погибли 33 человека. В настоящий момент известно о 105 пострадавших из-за взрыва АЗС в Махачкале. По официальной информации от МЧС было известно о 30 погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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