Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 35 человек

15 августа 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

В экстренных службах сообщается о 35 погибших в ходе взрыва АЗС в Махачкале Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Число погибших [в результате взрыва в Махачкале] возросло до 35 человек», — сообщает пресс-служба МЧС России . Ранее стало известно, что в ходе взрыва погибли 33 человека. В настоящий момент известно о 105 пострадавших из-за взрыва АЗС в Махачкале. По официальной информации от МЧС было известно о 30 погибших.

Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «Число погибших [в результате взрыва в Махачкале] возросло до 35 человек», — сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее стало известно, что в ходе взрыва погибли 33 человека. В настоящий момент известно о 105 пострадавших из-за взрыва АЗС в Махачкале. По официальной информации от МЧС было известно о 30 погибших.