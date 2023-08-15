Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 35 человек

В экстренных службах сообщается о 35 погибших в ходе взрыва АЗС в Махачкале
новость из сюжетаВзрыв на АЗС в Махачкале
Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 35 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Число погибших [в результате взрыва в Махачкале] возросло до 35 человек», — сообщает
В настоящий момент известно о 105 пострадавших из-за взрыва АЗС в Махачкале. По официальной информации от МЧС было известно о 30 погибших.
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