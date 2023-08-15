Глава Дагестана поручил ввести режим ЧС в республике

Меликов поручил ввести ЧС на территории Кумторкалинского района Дагестана

15 августа 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов поручил определить площадь территории, пострадавшую от взрыва в Махачкале Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Кумторкалинского района Махачкалы. Именно там произошел взрыв на автозаправке в ходе которого погибли 33 человека. «Необходимо сегодня же определить площадь территории, где пострадали объекты. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы смогли принять меры, оказать необходимую помощь пострадавшим», — рассказал Сергей Меликов во время заседания оперативного штаба. Его слова приводит администрация главы республики в своем telegram-канале. Отмечается, что ЧС введут на территории Кумторкалинского района. Вечером 15 августа произошел взрыв на автозаправке в Махачкале (Дагестан). По официальной версии от МЧС сообщается о 105 пострадавших и 30 погибших. Далее предварительно стало известно о еще трех погибших. В республике объявлен траур.

Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Кумторкалинского района Махачкалы. Именно там произошел взрыв на автозаправке в ходе которого погибли 33 человека. «Необходимо сегодня же определить площадь территории, где пострадали объекты. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы смогли принять меры, оказать необходимую помощь пострадавшим», — рассказал Сергей Меликов во время заседания оперативного штаба. Его слова приводит администрация главы республики в своем telegram-канале. Отмечается, что ЧС введут на территории Кумторкалинского района. Вечером 15 августа произошел взрыв на автозаправке в Махачкале (Дагестан). По официальной версии от МЧС сообщается о 105 пострадавших и 30 погибших. Далее предварительно стало известно о еще трех погибших. В республике объявлен траур.