Глава Дагестана поручил ввести режим ЧС в республике

Меликов поручил ввести ЧС на территории Кумторкалинского района Дагестана
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Сергей Меликов поручил определить площадь территории, пострадавшую от взрыва в Махачкале Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Кумторкалинского района Махачкалы. Именно там произошел взрыв на автозаправке в ходе которого погибли 33 человека.

«Необходимо сегодня же определить площадь территории, где пострадали объекты. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы смогли принять меры, оказать необходимую помощь пострадавшим», — рассказал Сергей Меликов во время заседания оперативного штаба. Его слова приводит администрация главы республики в своем telegram-канале. Отмечается, что ЧС введут на территории Кумторкалинского района.

Вечером 15 августа произошел взрыв на автозаправке в Махачкале (Дагестан). По официальной версии от МЧС сообщается о 105 пострадавших и 30 погибших. Далее предварительно стало известно о еще трех погибших. В республике объявлен траур.

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Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Кумторкалинского района Махачкалы. Именно там произошел взрыв на автозаправке в ходе которого погибли 33 человека. «Необходимо сегодня же определить площадь территории, где пострадали объекты. Это в первую очередь необходимо для того, чтобы смогли принять меры, оказать необходимую помощь пострадавшим», — рассказал Сергей Меликов во время заседания оперативного штаба. Его слова приводит администрация главы республики в своем telegram-канале. Отмечается, что ЧС введут на территории Кумторкалинского района. Вечером 15 августа произошел взрыв на автозаправке в Махачкале (Дагестан). По официальной версии от МЧС сообщается о 105 пострадавших и 30 погибших. Далее предварительно стало известно о еще трех погибших. В республике объявлен траур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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