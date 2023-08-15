Уволенный чиновник из ХМАО получит высокую должность в тюменской культуре

Бывший замдиректора департамента культуры ХМАО возглавит Тюменскую филармонию

15 августа 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Владимир Фризен возглавит Тюменскую филармонию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший первый заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен, уволенный с этой должности в мае 2023 года, возглавит Тюменскую филармонию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО). Ранее агентство писало о том, что Александр Березин, возглавлявший филармонию, уволился оттуда по собственному желанию 14 июля текущего года. «На должность директора Тюменской филармонии претендовали восемь человек. По итогам конкурсного отбора самым успешным кандидатом стал бывший заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен. Сейчас решаются вопросы по утверждению Фризена в этой должности. Затем об этом сообщат общественности», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Бывший первый заместитель директора окружного департамента культуры Владимир Фризен написал заявление об увольнении по собственному желанию в мае 2023 года. По одной из версий, он оставил должность в результате кадровой зачистки ведомства, инициированной вице-губернатором ХМАО Еленой Шумаковой. В пресс-службу ТКТО, в структуру которого входит Тюменская филармония, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Бывший первый заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен, уволенный с этой должности в мае 2023 года, возглавит Тюменскую филармонию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО). Ранее агентство писало о том, что Александр Березин, возглавлявший филармонию, уволился оттуда по собственному желанию 14 июля текущего года. «На должность директора Тюменской филармонии претендовали восемь человек. По итогам конкурсного отбора самым успешным кандидатом стал бывший заместитель директора департамента культуры ХМАО Владимир Фризен. Сейчас решаются вопросы по утверждению Фризена в этой должности. Затем об этом сообщат общественности», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Бывший первый заместитель директора окружного департамента культуры Владимир Фризен написал заявление об увольнении по собственному желанию в мае 2023 года. По одной из версий, он оставил должность в результате кадровой зачистки ведомства, инициированной вице-губернатором ХМАО Еленой Шумаковой. В пресс-службу ТКТО, в структуру которого входит Тюменская филармония, направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.