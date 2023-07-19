Тюменская филармония осталась без директора

Александр Березин оставил должность директора Тюменской филармонии, которая входит в структуру Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, с 15 июля Березин не является сотрудником филармонии.
«Бухгалтерия рассчитала Александра Березина 14 июля, за день до концерта Леонида Агутина на фестивале „Лето в Тобольском кремле“, организатором которого выступило ТКТО. Березин больше не работает в Тюменской филармонии», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что обязанности директора Тюменской филармонии временно будет исполнять Татьяна Дюжаева. Официальный комментарий пресс-службы ТКТО ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что директор Тюменской филармонии Александр Березин оставит свою должность после фестиваля «Лето в Тобольском Кремле». В разговоре с агентством он отказался от развернутых комментариев по поводу своего увольнения.
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