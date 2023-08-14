14 августа 2023

Тюменцы смогут увидеть последний летний звездопад невооруженным глазом

Тюмень вошла в список городов, где лучше всего будет видно звездопад Каппа-Цигниды
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Лучше всего звездопад будет видно за городом, в час ночи с 17 на 18 августа Фото:

В ночь с 17 на 18 августа тюменцы смогут невооруженным глазом наблюдать последний метеорный поток этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Погода».

«В августе тюменцы смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Пик активности придется на ночь с 17 на 18 августа. Тюмень вошла в список городов, где астрономическое явление можно наблюдать невооруженным глазом», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.

С Земли «звездный дождь» будет выглядеть как яркие полосы в ночном небе. Ожидается, что в пик Каппа-Цигниды можно будет наблюдать до 10 падающих метеоров в час. Лучше всего их будет видно в районе часа ночи, за городом, вдали от иллюминации.

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В ночь с 17 на 18 августа тюменцы смогут невооруженным глазом наблюдать последний метеорный поток этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Погода». «В августе тюменцы смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Пик активности придется на ночь с 17 на 18 августа. Тюмень вошла в список городов, где астрономическое явление можно наблюдать невооруженным глазом», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса. С Земли «звездный дождь» будет выглядеть как яркие полосы в ночном небе. Ожидается, что в пик Каппа-Цигниды можно будет наблюдать до 10 падающих метеоров в час. Лучше всего их будет видно в районе часа ночи, за городом, вдали от иллюминации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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