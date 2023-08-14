Тюменцы смогут увидеть последний летний звездопад невооруженным глазом

В ночь с 17 на 18 августа тюменцы смогут невооруженным глазом наблюдать последний метеорный поток этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс Погода».
«В августе тюменцы смогут увидеть один из последних звездопадов этого лета — звездопад Каппа-Цигниды. Пик активности придется на ночь с 17 на 18 августа. Тюмень вошла в список городов, где астрономическое явление можно наблюдать невооруженным глазом», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса.
С Земли «звездный дождь» будет выглядеть как яркие полосы в ночном небе. Ожидается, что в пик Каппа-Цигниды можно будет наблюдать до 10 падающих метеоров в час. Лучше всего их будет видно в районе часа ночи, за городом, вдали от иллюминации.
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