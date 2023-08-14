Роскомнадзор в Пермском крае оштрафовал СМИ на 5 млн рублей

15 августа 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

За полгода у 14 СМИ в Пермском крае были аннулированы лицензии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае средства массовой информации (СМИ) в первом полугодии получили от Роскомнадзора штрафы на сумму свыше 5 млн рублей. Информация содержится в отчете, который размещен на сайте управления Роскомнадзора по региону. «Наложено административных штрафов (руб.) 5 153 940. Взыскано административных штрафов (руб.) 4 140 890», — сказано в отчете. Так, надзорное ведомство уточняет, что в ряде случаев штрафы последовали за нарушение ст. 20 Закона РФ «О СМИ», поскольку в уставе СМИ не были урегулированы отношения между учредителями и редакциями. За этот же период аннулированы лицензии у 14 СМИ (2 по решению суда, 12 — по решению работодателя), а зарегистрировано восемь средств массовой информации. URA.RU ранее рассказывало, что Роскомнадзор заблокировал интернет-издание Zvezda и личный аккаунт основателя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте». Сейчас пермский общественник в суде добивается отмены решения о блокировке его аккаунта.

В Пермском крае средства массовой информации (СМИ) в первом полугодии получили от Роскомнадзора штрафы на сумму свыше 5 млн рублей. Информация содержится в отчете, который размещен на сайте управления Роскомнадзора по региону. «Наложено административных штрафов (руб.) 5 153 940. Взыскано административных штрафов (руб.) 4 140 890», — сказано в отчете. Так, надзорное ведомство уточняет, что в ряде случаев штрафы последовали за нарушение ст. 20 Закона РФ «О СМИ», поскольку в уставе СМИ не были урегулированы отношения между учредителями и редакциями. За этот же период аннулированы лицензии у 14 СМИ (2 по решению суда, 12 — по решению работодателя), а зарегистрировано восемь средств массовой информации. URA.RU ранее рассказывало, что Роскомнадзор заблокировал интернет-издание Zvezda и личный аккаунт основателя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте». Сейчас пермский общественник в суде добивается отмены решения о блокировке его аккаунта.