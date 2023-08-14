14 августа 2023

Роскомнадзор в Пермском крае оштрафовал СМИ на 5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За полгода у 14 СМИ в Пермском крае были аннулированы лицензии Фото:

В Пермском крае средства массовой информации (СМИ) в первом полугодии получили от Роскомнадзора штрафы на сумму свыше 5 млн рублей. Информация содержится в отчете, который размещен на сайте управления Роскомнадзора по региону.

«Наложено административных штрафов (руб.) 5 153 940. Взыскано административных штрафов (руб.) 4 140 890», — сказано в отчете. Так, надзорное ведомство уточняет, что в ряде случаев штрафы последовали за нарушение ст. 20 Закона РФ «О СМИ», поскольку в уставе СМИ не были урегулированы отношения между учредителями и редакциями.

За этот же период аннулированы лицензии у 14 СМИ (2 по решению суда, 12 — по решению работодателя), а зарегистрировано восемь средств массовой информации. URA.RU ранее рассказывало, что Роскомнадзор заблокировал интернет-издание Zvezda и личный аккаунт основателя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте». Сейчас пермский общественник в суде добивается отмены решения о блокировке его аккаунта.

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В Пермском крае средства массовой информации (СМИ) в первом полугодии получили от Роскомнадзора штрафы на сумму свыше 5 млн рублей. Информация содержится в отчете, который размещен на сайте управления Роскомнадзора по региону. «Наложено административных штрафов (руб.) 5 153 940. Взыскано административных штрафов (руб.) 4 140 890», — сказано в отчете. Так, надзорное ведомство уточняет, что в ряде случаев штрафы последовали за нарушение ст. 20 Закона РФ «О СМИ», поскольку в уставе СМИ не были урегулированы отношения между учредителями и редакциями. За этот же период аннулированы лицензии у 14 СМИ (2 по решению суда, 12 — по решению работодателя), а зарегистрировано восемь средств массовой информации. URA.RU ранее рассказывало, что Роскомнадзор заблокировал интернет-издание Zvezda и личный аккаунт основателя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева в соцсети «ВКонтакте». Сейчас пермский общественник в суде добивается отмены решения о блокировке его аккаунта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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