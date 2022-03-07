Роскомнадзор заблокировал сайт пермского журнала «Звезда»

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Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Звезда» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Перми заблокировали интернет-издание «Звезда». Об этом СМИ сообщило на своей странице в Instagram.

«Сайт пермского интернет-журнала „Звезда“ заблокирован на территории России. Мы разбираемся, что именно не понравилось РКН», — написали представители журнала. Разъяснений о причинах блокировки получить не удалось, рассказал в telegram-канале издания главный редактор Степан Холопов. Шеф-редактор считает блокировку неоправданной.

После начала спецоперации на Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейковой информации. После произошедших инцидентов Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь преступникам грозит штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 15 лет. За дни, что идет спецоперация, в России были заблокированы многие СМИ. Среди них — «Эхо Москвы», «Дождь» (признан иноагентом) и другие.

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В Перми заблокировали интернет-издание «Звезда». Об этом СМИ сообщило на своей странице в Instagram. «Сайт пермского интернет-журнала „Звезда“ заблокирован на территории России. Мы разбираемся, что именно не понравилось РКН», — написали представители журнала. Разъяснений о причинах блокировки получить не удалось, рассказал в telegram-канале издания главный редактор Степан Холопов. Шеф-редактор считает блокировку неоправданной. После начала спецоперации на Украине, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейковой информации. После произошедших инцидентов Госдума приняла решение об усилении уголовной ответственности за распространение фейков о спецоперации РФ на Украине. Теперь преступникам грозит штраф до 1,5 миллиона рублей либо лишение свободы до 15 лет. За дни, что идет спецоперация, в России были заблокированы многие СМИ. Среди них — «Эхо Москвы», «Дождь» (признан иноагентом) и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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