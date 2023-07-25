Основатель пермского благотворительного фонда «Дедморозим» подал в суд на Роскомнадзор

26 июля 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Жебелев удалил из соцсети посты, касающиеся действий ВС РФ, но доступ к его странице до сих пор не восстановлен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Основатель пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев судится с Роскомнадзором из-за блокировки его страницы в соцсети «Вконтакте». По словам общественника, бездействие надзорного ведомства напрямую влияет на сбор пожертвований для тяжелобольных детей. Благодаря соцсети Жебелеву ежегодно удавалось собирать порядка 10 млн рублей на помощь детям. «Эта сумма равна примерно 20 годам жизни ребенка с инвалидностью вне интерната, оказанию паллиативной помощи 100 неизлечимо больным детям на дому в год, 50 тысяч часов заботы о сиротах в больницах или тяжелобольных ребятах в семьях и так далее. Я планирую в суде доказать, что чиновники незаконно лишили детей этой помощи, а затем приложить усилия, чтобы компенсировать нанесенный ими ущерб», — приводит слова Жебелева «Пропермь». URA.RU направило запрос в Роскомнадзор, ответ на него к моменту публикации материала не последовал. Гражданский иск общественника был подан в Дзержинский районный суд Перми, однако суд неоднократно отказывал Жебелеву в его рассмотрении. Пермский краевой суд указал, что действия нижестоящей инстанции незаконны. Страница пермяка была заблокирована по требованию Генпрокуратуры из-за дискредитации Жебелевым ВС РФ в соцсети. Позже общественник удалил данные публикации, но доступ к его странице до сих пор не восстановлен. Ранее Жебелев покинул руководящий пост в созданном им фонде, но пояснил, что не намерен уезжать из России и Пермского края, несмотря на штрафы и возможные уголовные дела, связанные с размещенными им публикациями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев судится с Роскомнадзором из-за блокировки его страницы в соцсети «Вконтакте». По словам общественника, бездействие надзорного ведомства напрямую влияет на сбор пожертвований для тяжелобольных детей. Благодаря соцсети Жебелеву ежегодно удавалось собирать порядка 10 млн рублей на помощь детям. «Эта сумма равна примерно 20 годам жизни ребенка с инвалидностью вне интерната, оказанию паллиативной помощи 100 неизлечимо больным детям на дому в год, 50 тысяч часов заботы о сиротах в больницах или тяжелобольных ребятах в семьях и так далее. Я планирую в суде доказать, что чиновники незаконно лишили детей этой помощи, а затем приложить усилия, чтобы компенсировать нанесенный ими ущерб», — приводит слова Жебелева «Пропермь». URA.RU направило запрос в Роскомнадзор, ответ на него к моменту публикации материала не последовал. Гражданский иск общественника был подан в Дзержинский районный суд Перми, однако суд неоднократно отказывал Жебелеву в его рассмотрении. Пермский краевой суд указал, что действия нижестоящей инстанции незаконны. Страница пермяка была заблокирована по требованию Генпрокуратуры из-за дискредитации Жебелевым ВС РФ в соцсети. Позже общественник удалил данные публикации, но доступ к его странице до сих пор не восстановлен. Ранее Жебелев покинул руководящий пост в созданном им фонде, но пояснил, что не намерен уезжать из России и Пермского края, несмотря на штрафы и возможные уголовные дела, связанные с размещенными им публикациями.