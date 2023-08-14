Из Перми появились горящие путевки в Турцию

15 августа 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Улететь из Перми по горящей путевке можно за 62 тысячи рублей Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Жителям Перми стали доступны горящие туры в Турцию. Стоимость отдыха на Средиземноморском побережье начинается от 62,5 тысяч рублей на человека. Вылет запланирован на 19 августа, сказано в объявлении «Пермского центра отдыха и туризма» в группе в соцсети «ВКонтакте». «Горящие туры в Турцию на 11 дней. Проживание в трехзвездочном отеле стоит от 62,5 тысячи рублей на человека по системе „Все включено“. Проживание в четырехзвездочном отеле на неделю — от 70,9 тысяч рублей», — написано в группе центра. Обычная цена путевки в подобные отели начинается от 79 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте «Пермского центра отдыха и туризма». В эту стоимость, как и в цену горящего тура, входят перелет на чартерном рейсе из Перми в Анталью, питание по системе «Все включено», проживание и трансфер из аэропорта в отель. Ранее пермские турфирмы рассказали, что снижения цен на отдых осенью не будет. Стоимость туров останется такой же как в августе.

Жителям Перми стали доступны горящие туры в Турцию. Стоимость отдыха на Средиземноморском побережье начинается от 62,5 тысяч рублей на человека. Вылет запланирован на 19 августа, сказано в объявлении «Пермского центра отдыха и туризма» в группе в соцсети «ВКонтакте». «Горящие туры в Турцию на 11 дней. Проживание в трехзвездочном отеле стоит от 62,5 тысячи рублей на человека по системе „Все включено“. Проживание в четырехзвездочном отеле на неделю — от 70,9 тысяч рублей», — написано в группе центра. Обычная цена путевки в подобные отели начинается от 79 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте «Пермского центра отдыха и туризма». В эту стоимость, как и в цену горящего тура, входят перелет на чартерном рейсе из Перми в Анталью, питание по системе «Все включено», проживание и трансфер из аэропорта в отель. Ранее пермские турфирмы рассказали, что снижения цен на отдых осенью не будет. Стоимость туров останется такой же как в августе.