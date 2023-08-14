14 августа 2023

Из Перми появились горящие путевки в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, турция, путешествия, семейный отдых, отдых, туризм
Улететь из Перми по горящей путевке можно за 62 тысячи рублей Фото:

Жителям Перми стали доступны горящие туры в Турцию. Стоимость отдыха на Средиземноморском побережье начинается от 62,5 тысяч рублей на человека. Вылет запланирован на 19 августа, сказано в объявлении «Пермского центра отдыха и туризма» в группе в соцсети «ВКонтакте».

«Горящие туры в Турцию на 11 дней. Проживание в трехзвездочном отеле стоит от 62,5 тысячи рублей на человека по системе „Все включено“. Проживание в четырехзвездочном отеле на неделю — от 70,9 тысяч рублей», — написано в группе центра.

Обычная цена путевки в подобные отели начинается от 79 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте «Пермского центра отдыха и туризма». В эту стоимость, как и в цену горящего тура, входят перелет на чартерном рейсе из Перми в Анталью, питание по системе «Все включено», проживание и трансфер из аэропорта в отель.

Ранее пермские турфирмы рассказали, что снижения цен на отдых осенью не будет. Стоимость туров останется такой же как в августе.

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Жителям Перми стали доступны горящие туры в Турцию. Стоимость отдыха на Средиземноморском побережье начинается от 62,5 тысяч рублей на человека. Вылет запланирован на 19 августа, сказано в объявлении «Пермского центра отдыха и туризма» в группе в соцсети «ВКонтакте». «Горящие туры в Турцию на 11 дней. Проживание в трехзвездочном отеле стоит от 62,5 тысячи рублей на человека по системе „Все включено“. Проживание в четырехзвездочном отеле на неделю — от 70,9 тысяч рублей», — написано в группе центра. Обычная цена путевки в подобные отели начинается от 79 тысяч рублей. Об этом сказано на сайте «Пермского центра отдыха и туризма». В эту стоимость, как и в цену горящего тура, входят перелет на чартерном рейсе из Перми в Анталью, питание по системе «Все включено», проживание и трансфер из аэропорта в отель. Ранее пермские турфирмы рассказали, что снижения цен на отдых осенью не будет. Стоимость туров останется такой же как в августе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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