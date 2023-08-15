Дерипаска умилился повышению ключевой ставки

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Олег Дерипаска заявил, что при повышении ключевой ставки ситуация улучшится Фото:

Повышение ключевой ставки стало традицией. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, повышение выглядит мило для некоторых государственных банков.

«Повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией. Может, и не такой праздничной, как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков», — сообщил Дерипаска в telegram-канале. Он отметил, что при повышении ключевой ставки ситуация в стране улучшится.

Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля, передает RT. Теперь она составляет 12%.

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Повышение ключевой ставки стало традицией. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, повышение выглядит мило для некоторых государственных банков. «Повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией. Может, и не такой праздничной, как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков», — сообщил Дерипаска в telegram-канале. Он отметил, что при повышении ключевой ставки ситуация в стране улучшится. Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля, передает RT. Теперь она составляет 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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