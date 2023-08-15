Дерипаска умилился повышению ключевой ставки

Олег Дерипаска заявил, что при повышении ключевой ставки ситуация улучшится
Повышение ключевой ставки стало традицией. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, повышение выглядит мило для некоторых государственных банков.
«Повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией. Может, и не такой праздничной, как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков», — сообщил Дерипаска в
Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля, передает RT. Теперь она составляет 12%.
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