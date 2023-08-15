Дерипаска умилился повышению ключевой ставки

15 августа 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Олег Дерипаска заявил, что при повышении ключевой ставки ситуация улучшится Фото: Владимир Андреев © URA.RU Повышение ключевой ставки стало традицией. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, повышение выглядит мило для некоторых государственных банков. «Повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией. Может, и не такой праздничной, как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков», — сообщил Дерипаска в telegram-канале. Он отметил, что при повышении ключевой ставки ситуация в стране улучшится. Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля, передает RT. Теперь она составляет 12%.

Повышение ключевой ставки стало традицией. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. По его словам, повышение выглядит мило для некоторых государственных банков. «Повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией. Может, и не такой праздничной, как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков», — сообщил Дерипаска в telegram-канале. Он отметил, что при повышении ключевой ставки ситуация в стране улучшится. Ранее Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля, передает RT. Теперь она составляет 12%.