Скандальный экс-депутат, убивавший волков, незаконно руководит курганскими охотниками

Экс-депутата Дениса Хахалова ранее лишили охотничьего билета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший депутат курганской облдумы Денис Хахалов находится в числе правления Катайского районного общественного охотничье-рыболовного хозяйства, хотя его лишили охотничьего билета. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный со сферой охотой. Ранее Хахалова оштрафовали за незаконную охоту на волков.

«Хахалов является членом правления общественной организации «Катайское районное общественное охотничье-рыболовное хозяйство. При этом отсутствие действующих охотничьих билетов и разрешений на ношение оружия не позволяет им выполнять возложенные функции, связанные с охотой и регулированием численности охотничьих ресурсов», — указано в ответе Генпрокуратуры на жалобу одного их охотников. Копия документа имеется в распоряжении редакции.

В прокуратуре отметили, что сейчас в должные инструкции работников внесены необходимые изменения. Также природоохранная прокуратура внесла представителю руководителю областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Это связано с тем, что власти вовремя не запретили Хахалову и двум другим членам общества, привлеченным за незаконную охоту, добывать животных. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Катайского РООРХ. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до Хахалова.

В 2021 году в соцсетях было опубликовано видео, где раненого волка переехали снегоходом. Сам Хахалов заявлял, что охота велась законно с участием пяти егерей. После скандала он отказался от мандата депутата облдумы. В 2022 году за незаконную охоту его оштрафовали на 600 тысяч рублей.