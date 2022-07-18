Суд вынес решение по незаконной охоте курганского экс-депутата

18 июля 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Дениса Хахалова приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-депутат Курганской областной думы Денис Хахалов признан виновным в незаконной охоте на территории Свердловской области, ему назначено наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей. Такое решение принял Камышловский районный суд Свердловской области. «Хахалова Дениса Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — прим.ред.) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей в доход государства. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Пятеро других фигурантов дела также признаны виновными. Четырем из них назначены штрафы от 500 до 600 тысяч рублей, один приговорен к трем годам лишения свободы условно. Получить оперативные комментарии Хахалова URA.RU не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Дозвониться до пресс-службы Камышловского районного суда также не получилось. Ранее URA.RU сообщало, что в июле 2021 года Хахалов отказался от мандата депутата Курганской областной думы после резонанса вокруг охоты на волков, в которой он принимал участие на территории Свердловской области. Скандал разгорелся после публикации видео, где раненого зверя переехали снегоходом, после чего подвергли другим издевательствам. При этом бывший депутат заявлял, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей. Тем не менее, его исключили из ЕР. Уголовное дело в отношении Хахалова брал на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Экс-депутат Курганской областной думы Денис Хахалов признан виновным в незаконной охоте на территории Свердловской области, ему назначено наказание в виде штрафа в 600 тысяч рублей. Такое решение принял Камышловский районный суд Свердловской области. «Хахалова Дениса Сергеевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — прим.ред.) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 600 000 рублей в доход государства. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить без изменения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Пятеро других фигурантов дела также признаны виновными. Четырем из них назначены штрафы от 500 до 600 тысяч рублей, один приговорен к трем годам лишения свободы условно. Получить оперативные комментарии Хахалова URA.RU не удалось — он не ответил на звонок корреспондента. Дозвониться до пресс-службы Камышловского районного суда также не получилось. Ранее URA.RU сообщало, что в июле 2021 года Хахалов отказался от мандата депутата Курганской областной думы после резонанса вокруг охоты на волков, в которой он принимал участие на территории Свердловской области. Скандал разгорелся после публикации видео, где раненого зверя переехали снегоходом, после чего подвергли другим издевательствам. При этом бывший депутат заявлял, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей. Тем не менее, его исключили из ЕР. Уголовное дело в отношении Хахалова брал на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.