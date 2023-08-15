Власти района ХМАО ищут новых подрядчиков из-за ухода крупного застройщика

Власти Нижневартовского района ХМАО ищут новых строителей из-за ухода «Нижневартовскстройдетали». Об этом сообщил глава района Борис Саломатин на совещании с руководителями строительных организаций.
«Из-за ухода крупного застройщика [компании„Нижневартовскстройдеталь“] освободилась ниша на строительном рынке Нижневартовского района, которую могут занять добросовестные подрядчики. Мы готовы к вашим инвестиционным проектам по строительству жилья», — обратился глава района к строителям.
При участии подрядчиков муниципалитет планирует сократить объем аварийного жилья в Новоаганске и Ваховске. Вместо ветхих зданий на территории района появятся одно-, двух- и трехэтажные дома.
Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили сроки запуска новой лыжной базы в Ваховске. Спортивный объект начнет работать в декабре 2023 года.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.