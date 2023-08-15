Власти района ХМАО ищут новых подрядчиков из-за ухода крупного застройщика

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
При участии новых строителей власти Нижневартовского района планируют сократить объем аварийного жилья Фото:

Власти Нижневартовского района ХМАО ищут новых строителей из-за ухода «Нижневартовскстройдетали». Об этом сообщил глава района Борис Саломатин на совещании с руководителями строительных организаций.

«Из-за ухода крупного застройщика [компании„Нижневартовскстройдеталь“] освободилась ниша на строительном рынке Нижневартовского района, которую могут занять добросовестные подрядчики. Мы готовы к вашим инвестиционным проектам по строительству жилья», — обратился глава района к строителям.

При участии подрядчиков муниципалитет планирует сократить объем аварийного жилья в Новоаганске и Ваховске. Вместо ветхих зданий на территории района появятся одно-, двух- и трехэтажные дома.

Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили сроки запуска новой лыжной базы в Ваховске. Спортивный объект начнет работать в декабре 2023 года.

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Власти Нижневартовского района ХМАО ищут новых строителей из-за ухода «Нижневартовскстройдетали». Об этом сообщил глава района Борис Саломатин на совещании с руководителями строительных организаций. «Из-за ухода крупного застройщика [компании„Нижневартовскстройдеталь“] освободилась ниша на строительном рынке Нижневартовского района, которую могут занять добросовестные подрядчики. Мы готовы к вашим инвестиционным проектам по строительству жилья», — обратился глава района к строителям. При участии подрядчиков муниципалитет планирует сократить объем аварийного жилья в Новоаганске и Ваховске. Вместо ветхих зданий на территории района появятся одно-, двух- и трехэтажные дома. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили сроки запуска новой лыжной базы в Ваховске. Спортивный объект начнет работать в декабре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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