Власти района в ХМАО объявили сроки запуска новой лыжной базы

Власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили сроки запуска новой лыжной базы в Ваховске. Официальный сайт муниципалитета сообщает, что спортивный объект начнет работать в декабре 2023 года.
«В декабре этого года на месте старого здания, в котором едва хватало места, будет стоять новое одноэтажное строение со всеми удобствами. Сейчас бригада подрядной организации выполняет самые трудоемкие виды работ по проекту — уже отсыпали площадку, выровняли ее вибромашиной», — сообщают власти Нижневартовского района.
Следующим этапом строительства будет установка блоков под основание и сборка модулей, из которых состоит здание. В завершении проведут отделочные работы и благоустроят территорию: фасад украсят национальным орнаментом народов Севера.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО собираются построить спортивную базу. Объект возводят в рамках окружной программы «Карта развития Югры».
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