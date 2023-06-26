26 июня 2023
25 июня 2023

Власти района в ХМАО объявили сроки запуска новой лыжной базы

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Лыжная база Ивана Алыпова "Skiclub" в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург, лыжная база, здоровый образ жизни, лыжи, зож, массовый спорт
Новая спортивная база в Нижневартовском районе начнет работать в декабре Фото:

Власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили сроки запуска новой лыжной базы в Ваховске. Официальный сайт муниципалитета сообщает, что спортивный объект начнет работать в декабре 2023 года.

«В декабре этого года на месте старого здания, в котором едва хватало места, будет стоять новое одноэтажное строение со всеми удобствами. Сейчас бригада подрядной организации выполняет самые трудоемкие виды работ по проекту — уже отсыпали площадку, выровняли ее вибромашиной», — сообщают власти Нижневартовского района.

Следующим этапом строительства будет установка блоков под основание и сборка модулей, из которых состоит здание. В завершении проведут отделочные работы и благоустроят территорию: фасад украсят национальным орнаментом народов Севера.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО собираются построить спортивную базу. Объект возводят в рамках окружной программы «Карта развития Югры».

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Власти Нижневартовского района (ХМАО) объявили сроки запуска новой лыжной базы в Ваховске. Официальный сайт муниципалитета сообщает, что спортивный объект начнет работать в декабре 2023 года. «В декабре этого года на месте старого здания, в котором едва хватало места, будет стоять новое одноэтажное строение со всеми удобствами. Сейчас бригада подрядной организации выполняет самые трудоемкие виды работ по проекту — уже отсыпали площадку, выровняли ее вибромашиной», — сообщают власти Нижневартовского района. Следующим этапом строительства будет установка блоков под основание и сборка модулей, из которых состоит здание. В завершении проведут отделочные работы и благоустроят территорию: фасад украсят национальным орнаментом народов Севера. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО собираются построить спортивную базу. Объект возводят в рамках окружной программы «Карта развития Югры».
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