Власти РФ дали бизнесу Донбасса послабления, чтобы не шокировать

Бизнес в Донбассе получил налоговые послабления

15 августа 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Малый бизнес в новых регионах страдает от отсутствия покупателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Власти РФ интегрируют бизнес в новых регионах в российское правовое поле в щадящем режиме, чтобы переход не стал для них шоком. Для этого в субъектах ввели специальный налоговый режим и открыли доступ ко всем мерам поддержки малого бизнеса. Так представляющий Запорожскую область в Госдуме первый зампред комитета по информационной политике Александр Ющенко пояснил итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым 15 августа. «Мишустин призвал создавать комфортные условия бизнесу в новых регионах, и это логично, потому что новые регионы должны постепенно переходить из одного правового пространства в другое, это не должно быть шоковой терапией. По каждому направлению избирается комфортная процедура интеграции новых субъектов. Действующий налоговый режим связан с необходимостью нормализовать работу бизнеса, предприятий. Полноценный сбор налогов можно будет вводить тогда, когда все будет налажено», — пояснил Александр Ющенко. Депутат также отметил, что условия, в которых сейчас работают малые предприятия в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, существенно отличаются от одного населенного пункта к другому. Тем не менее практически весь сектор испытывает трудности. «Малый бизнес основан на спросе, а со спросом там сейчас большая беда. Кафе, рестораны, любые заведения страдают от нехватки посетителей. К тому же там идут постоянные обстрелы. Поэтому работа малого бизнеса связана с определенными трудностями. Работает торговля, частные магазины, но оборот, конечно, далек от того, который был в мирное время. Поэтому в этих условиях не может быть и речи о жестких налоговых режимах», — резюмировал Ющенко. Сеть налоговых органов развернута во всех новых регионах — открыто более 60 офисов управлений и инспекций, доложил премьеру на встрече Егоров. Жители могут получить там необходимые услуги и решать юридические вопросы. По словам Егорова, главная задача, которую решала ФНС, — не налогообложение, а предоставление людям доступа к сервисам, к мерам поддержки, которые предусмотрены российским законодательством. Статья по теме Какие пенсии положены жителям Донбасса «С июля внедрены нормы, которые позволят включаться в реестр малого предпринимательства, несмотря на показатели прошлого года. Таким образом, все компании и индивидуальные предприниматели зарегистрированы в соответствии в целом с критериями малого бизнеса. Это не вопрос критериев малого бизнеса, это, конечно, вопрос доступа к мерам поддержки. Для них откроются эти возможности», — сказал глава налоговой службы. В новых регионах заработали специальные налоговые режимы, а также специальные исключения, которые необходимы на переходный период. А с июля заработала специальная экономическая зона, которая также позволит предприятиям пользоваться системой пониженного налогообложения. Мишустин назвал ФНС важнейшим инструментом государства и пожелал, чтобы все электронные сервисы были «комфортны, удобны для людей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ интегрируют бизнес в новых регионах в российское правовое поле в щадящем режиме, чтобы переход не стал для них шоком. Для этого в субъектах ввели специальный налоговый режим и открыли доступ ко всем мерам поддержки малого бизнеса. Так представляющий Запорожскую область в Госдуме первый зампред комитета по информационной политике Александр Ющенко пояснил итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым 15 августа. «Мишустин призвал создавать комфортные условия бизнесу в новых регионах, и это логично, потому что новые регионы должны постепенно переходить из одного правового пространства в другое, это не должно быть шоковой терапией. По каждому направлению избирается комфортная процедура интеграции новых субъектов. Действующий налоговый режим связан с необходимостью нормализовать работу бизнеса, предприятий. Полноценный сбор налогов можно будет вводить тогда, когда все будет налажено», — пояснил Александр Ющенко. Депутат также отметил, что условия, в которых сейчас работают малые предприятия в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, существенно отличаются от одного населенного пункта к другому. Тем не менее практически весь сектор испытывает трудности. «Малый бизнес основан на спросе, а со спросом там сейчас большая беда. Кафе, рестораны, любые заведения страдают от нехватки посетителей. К тому же там идут постоянные обстрелы. Поэтому работа малого бизнеса связана с определенными трудностями. Работает торговля, частные магазины, но оборот, конечно, далек от того, который был в мирное время. Поэтому в этих условиях не может быть и речи о жестких налоговых режимах», — резюмировал Ющенко. Сеть налоговых органов развернута во всех новых регионах — открыто более 60 офисов управлений и инспекций, доложил премьеру на встрече Егоров. Жители могут получить там необходимые услуги и решать юридические вопросы. По словам Егорова, главная задача, которую решала ФНС, — не налогообложение, а предоставление людям доступа к сервисам, к мерам поддержки, которые предусмотрены российским законодательством. «С июля внедрены нормы, которые позволят включаться в реестр малого предпринимательства, несмотря на показатели прошлого года. Таким образом, все компании и индивидуальные предприниматели зарегистрированы в соответствии в целом с критериями малого бизнеса. Это не вопрос критериев малого бизнеса, это, конечно, вопрос доступа к мерам поддержки. Для них откроются эти возможности», — сказал глава налоговой службы. В новых регионах заработали специальные налоговые режимы, а также специальные исключения, которые необходимы на переходный период. А с июля заработала специальная экономическая зона, которая также позволит предприятиям пользоваться системой пониженного налогообложения. Мишустин назвал ФНС важнейшим инструментом государства и пожелал, чтобы все электронные сервисы были «комфортны, удобны для людей».