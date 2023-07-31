Какие пенсии положены жителям Донбасса

После перехода регионов в состав России выплаты стали выше

31 июля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Жители новых регионов начали получать российские пенсии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Пенсионные выплаты жителей ЛНР стали больше после выхода из состава Украины и могут еще подрасти с завершением полного перехода на российское законодательство. Как рассказала в интервью URA.RU исполняющая обязанности начальника пенсионного фонда ЛНР в городе Рубежное Наталья Белых, пенсии уже сейчас значительно выше тех, что люди получали при Украине. Новая система работает бесперебойно, а получать, хоть и небольшой, но постоянный доход могут даже те, кому не хватает трудового стажа. Город Рубежное сильно пострадал от атак ВСУ, в городе нет мобильной связи и интернета Фото: Михаил Калянов © URA.RU От города Рубежное в ЛНР до линии фронта — несколько десятков километров. В городе отсутствуют интернет и мобильная связь, но есть вода, газ и свет, благодаря чему люди возвращаются в пострадавший город. Многие здания разрушены, не работают предприятия, так как практически каждый день окрестные населенные пункты становятся целями для украинских артиллеристов. В самом городе сгорели все архивы, но усилиями администрации бесперебойная работа госучреждений уже налажена, и Рубежное возвращается к мирной жизни. — Наталья, тяжело было работать сразу после открытия? — Тяжело — были разбиты все окна, выбиты двери, и все разбросано по полу, мы принимали заявления в школе. К нам шла лавина людей. Спасибо администрации, она пригласила дополнительных сотрудников. Мы тогда просто брали заявление на возобновление выплат, копию паспорта и пенсионное удостоверение. — Много новых заявлений принимаете? — Немало — в апреле было 21 назначение, в мае 32 и в июне 30. Есть люди, которым мы отказываем в назначении, потому что у человека недостаточно стажа. — Какие проблемы возникали при переводе? Пенсии при Украине у жителей ЛНР были меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Отсутствие данных — раньше мы брали данные о трудовом стаже человека из системы персонифицированного учета, но после боевых действий система перестала работать, а справку о заработке последних лет люди физически не могли взять. Поэтому мы просто брали документы людей, которые к нам обращались, и назначали им стандартную пенсию, которая полагается после 15 лет общего трудового стажа. Пенсия назначается со дня обращения, поэтому мы работали без выходных, по субботам и воскресеньям, чтобы люди не теряли эти средства. — В городе отсутствует мобильная связь и интернет — как справляетесь? — У нас все на бумажных носителях, поэтому направляем возобновленные пенсионные дела в «большую Россию», чтобы там их завели в электронную базу. Документы для начисления сначала отвозим в Луганск, там начисляем и потом выплачиваем в Рубежном. На днях нам должны привезти сервер, это даст возможность самостоятельно проводить необходимые операции. — Отличаются пенсионные законодательства Украины и ЛНР, России? Желающих оформить пенсию много Фото: Михаил Калянов © URA.RU — Да, на Украине законодательство было сложнее, а пенсия меньше. Были «закон Чернобыля», «закон госслужбы» — пенсия назначалась по разным законам. Помимо стажа, значительную роль играл коэффициент по заработной плате. Но механизм расчета пенсии был одинаковый — что для Львовской, что для Донецкой и Луганской областей. А в России законодательство понятнее, размер пенсии в разных регионах отличается, плюс есть региональные надбавки. У нас по городу [Рубежному] пенсия составляет в основном 10 тысяч рублей. Когда пересчитают по российскому законодательству, возможно, будет больше, но точно не меньше. — Как идет процесс выплаты пенсий сегодня? — Мы начисляем все виды пенсий. Возобновили выплаты всем, кто обратился к нам с заявлением. Тех, кто стал пенсионером при Украине, мы также переводим на пенсии ЛНР. — Вы начисляете пенсии по законодательству ЛНР. А когда планируется полный переход на общероссийское? — Переходный период будет действовать до 31 декабря 2025 года. Делаем так, потому что в ЛНР ниже пенсионный возраст: в этом году его подняли на полгода, и теперь мужчины идут на пенсию не в 60 лет, а в 60 лет и 6 месяцев, а женщины не в 55 лет, а в 55 лет и 6 месяцев. Для сравнения, сейчас в «большой России» мужчины уходят на отдых в 63 года, а женщины в 58 лет. У нас идет постепенное повышение пенсионного возраста и уравнивание с общероссийским. — Были ли сложности при переходе на новую пенсионную систему? Статья по теме Какие выплаты получают жители новых российских территорий — Конечно. На Украине женщины уходили на пенсию в 60 лет, а в прошлом году мы начали принимать заявления с 55 лет. Поэтому был вал новых назначений. Сейчас все немного утихло, но осенью люди опять пойдут. — Сколько необходимо трудового стажа для назначения пенсии? — Не менее 15 лет. Если стажа недостаточно, мы официально отказываем. Но человек имеет право пойти в управление соцзащиты и оформить социальную выплату. Это уже не пенсия, и она немного ниже 10 тысяч — около восьми тысяч рублей. Но все равно есть на что жить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионные выплаты жителей ЛНР стали больше после выхода из состава Украины и могут еще подрасти с завершением полного перехода на российское законодательство. Как рассказала в интервью URA.RU исполняющая обязанности начальника пенсионного фонда ЛНР в городе Рубежное Наталья Белых, пенсии уже сейчас значительно выше тех, что люди получали при Украине. Новая система работает бесперебойно, а получать, хоть и небольшой, но постоянный доход могут даже те, кому не хватает трудового стажа. От города Рубежное в ЛНР до линии фронта — несколько десятков километров. В городе отсутствуют интернет и мобильная связь, но есть вода, газ и свет, благодаря чему люди возвращаются в пострадавший город. Многие здания разрушены, не работают предприятия, так как практически каждый день окрестные населенные пункты становятся целями для украинских артиллеристов. В самом городе сгорели все архивы, но усилиями администрации бесперебойная работа госучреждений уже налажена, и Рубежное возвращается к мирной жизни. — Наталья, тяжело было работать сразу после открытия? — Тяжело — были разбиты все окна, выбиты двери, и все разбросано по полу, мы принимали заявления в школе. К нам шла лавина людей. Спасибо администрации, она пригласила дополнительных сотрудников. Мы тогда просто брали заявление на возобновление выплат, копию паспорта и пенсионное удостоверение. — Много новых заявлений принимаете? — Немало — в апреле было 21 назначение, в мае 32 и в июне 30. Есть люди, которым мы отказываем в назначении, потому что у человека недостаточно стажа. — Какие проблемы возникали при переводе? — Отсутствие данных — раньше мы брали данные о трудовом стаже человека из системы персонифицированного учета, но после боевых действий система перестала работать, а справку о заработке последних лет люди физически не могли взять. Поэтому мы просто брали документы людей, которые к нам обращались, и назначали им стандартную пенсию, которая полагается после 15 лет общего трудового стажа. Пенсия назначается со дня обращения, поэтому мы работали без выходных, по субботам и воскресеньям, чтобы люди не теряли эти средства. — В городе отсутствует мобильная связь и интернет — как справляетесь? — У нас все на бумажных носителях, поэтому направляем возобновленные пенсионные дела в «большую Россию», чтобы там их завели в электронную базу. Документы для начисления сначала отвозим в Луганск, там начисляем и потом выплачиваем в Рубежном. На днях нам должны привезти сервер, это даст возможность самостоятельно проводить необходимые операции. — Отличаются пенсионные законодательства Украины и ЛНР, России? — Да, на Украине законодательство было сложнее, а пенсия меньше. Были «закон Чернобыля», «закон госслужбы» — пенсия назначалась по разным законам. Помимо стажа, значительную роль играл коэффициент по заработной плате. Но механизм расчета пенсии был одинаковый — что для Львовской, что для Донецкой и Луганской областей. А в России законодательство понятнее, размер пенсии в разных регионах отличается, плюс есть региональные надбавки. У нас по городу [Рубежному] пенсия составляет в основном 10 тысяч рублей. Когда пересчитают по российскому законодательству, возможно, будет больше, но точно не меньше. — Как идет процесс выплаты пенсий сегодня? — Мы начисляем все виды пенсий. Возобновили выплаты всем, кто обратился к нам с заявлением. Тех, кто стал пенсионером при Украине, мы также переводим на пенсии ЛНР. — Вы начисляете пенсии по законодательству ЛНР. А когда планируется полный переход на общероссийское? — Были ли сложности при переходе на новую пенсионную систему? — Конечно. На Украине женщины уходили на пенсию в 60 лет, а в прошлом году мы начали принимать заявления с 55 лет. Поэтому был вал новых назначений. Сейчас все немного утихло, но осенью люди опять пойдут. — Сколько необходимо трудового стажа для назначения пенсии? — Не менее 15 лет. Если стажа недостаточно, мы официально отказываем. Но человек имеет право пойти в управление соцзащиты и оформить социальную выплату. Это уже не пенсия, и она немного ниже 10 тысяч — около восьми тысяч рублей. Но все равно есть на что жить.