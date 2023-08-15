Прокуратура помогла пермяку избавиться от проблем с приставами

После вмешательства прокуратуры соликамцу вернули деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Соликамска добилась возвращения ошибочно снятых денег со счетов пермяка. Приставы перепутали его с другим должником и применили меры взыскания задолженности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на сайте ведомства.

«Соликамская городская прокуратура по обращению гражданина провела проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве. По итогам проверки прокурором внесено представление руководителю ГУ ФССП России по Пермскому краю», — говорится в сообщении.

Приставы арестовали счета соликамца, поскольку его личные данные — ФИО, дата рождения — полностью совпадали с данными настоящего должника. Списанные со счетов деньги были возвращены жителю Соликамска после вмешательства прокуратуры.