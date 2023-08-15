В Екатеринбурге водитель сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый, и уехал. Фото

15 августа 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Мальчик получил увечья и ссадины, рассказала его мама Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На перекрестке улиц 40 лет Октября и Орджоникидзе в Екатеринбурге автомобиль сбил мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого водитель уехал, рассказала в соцсетях мама пострадавшего. «15 августа в районе 14:30 на перекрестке 40 лет Октября — Орджоникидзе сбили сына. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП. У ребенка разбита голова, ссадины и ушибы. Обратились в ГИБДД. Помогите найти очевидцев», — цитирует подписчицу telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что проверяют эту информацию. Мальчик получил травмы в результате аварии Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», (https://t.me/incekb)

На перекрестке улиц 40 лет Октября и Орджоникидзе в Екатеринбурге автомобиль сбил мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого водитель уехал, рассказала в соцсетях мама пострадавшего. «15 августа в районе 14:30 на перекрестке 40 лет Октября — Орджоникидзе сбили сына. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП. У ребенка разбита голова, ссадины и ушибы. Обратились в ГИБДД. Помогите найти очевидцев», — цитирует подписчицу telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что проверяют эту информацию.