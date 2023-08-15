В Екатеринбурге водитель сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый, и уехал. Фото

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На улице Ленина сняли абажуры Тимофея Ради. Екатеринбург , светофор, зеленый свет, фонари освещения
Мальчик получил увечья и ссадины, рассказала его мама Фото:

На перекрестке улиц 40 лет Октября и Орджоникидзе в Екатеринбурге автомобиль сбил мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого водитель уехал, рассказала в соцсетях мама пострадавшего.

«15 августа в районе 14:30 на перекрестке 40 лет Октября — Орджоникидзе сбили сына. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП. У ребенка разбита голова, ссадины и ушибы. Обратились в ГИБДД. Помогите найти очевидцев», — цитирует подписчицу telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что проверяют эту информацию.

Мальчик получил травмы в результате аварии
Мальчик получил травмы в результате аварии
Фото:

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На перекрестке улиц 40 лет Октября и Орджоникидзе в Екатеринбурге автомобиль сбил мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого водитель уехал, рассказала в соцсетях мама пострадавшего. «15 августа в районе 14:30 на перекрестке 40 лет Октября — Орджоникидзе сбили сына. Он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места ДТП. У ребенка разбита голова, ссадины и ушибы. Обратились в ГИБДД. Помогите найти очевидцев», — цитирует подписчицу telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что проверяют эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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