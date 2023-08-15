Оппозиционные кандидаты в губернаторы Тюменской области остались без поддержки федеральных ЛОМов. Инсайд

15 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Претендентам на пост тюменского губернатора придется рассчитывать на свои силы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оппозиционные кандидаты в губернаторы Тюменской области Денис Садовников (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ) остались без поддержки известных в России лидеров общественного мнения. Источник URA.RU в политбомонде региона сообщает, что от турне по городам юга «тюменской матрешки», ХМАО и ЯНАО отказались топовый либерал-демократ Виктор Бут и скандальный оппозиционный блогер-коммунист Николай Бондаренко. «Либерал-демократ из ЯНАО Денис Садовников отправился в тур по Югре без сопровождения бывшего узника американского правосудия Бута, хотя слухи об их совместной поездке муссировались в начале избирательной кампании. Скандальный блогер-коммунист Бондаренко (автор оппозиционного youtube-канала „Дневник депутата“ с 1,8 млн подписчиков — прим. URA.RU) отказался от участия в предвыборном вояже тюменского кандидата в губернаторы Левченко по северным округам», — сообщает инсайдер. По словам другого источника, отмене «звездного» тура больше всех обрадовались чиновники. «Они переживали, что смогут случайно преподнести блогеру-миллионнику инфоповод или опозориться на всю страну перед одним из лидеров ЛДПР. У Левченко и Садовникова аудитория кратно меньше», — пояснил ямальский информатор. Садовников назвал возможный приезд Бута в ХМАО неподтвержденной информацией. Левченко в разговоре с журналистом агентства пояснил, что блогера Бондаренко ангажировали коммунисты Хакасии, где у партии неплохие шансы на победу. «Но это не значит, что его визит отменяется. Если он и заглянет в регион, это будет 5 сентября, все остальные даты уже расписаны по минутам. В любом случае, переговоры еще ведутся, но о турне речи нет — Бондаренко будет только в Тюмени, и только один день», — пояснил кандидат. Ранее URA.RU писало, что Левченко перенес свой тур по Югре и Ямалу на конец августа. В начале избирательной кампании он сообщал, что планирует отправиться на север в июле в компании оппозиционного блогера Бондаренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оппозиционные кандидаты в губернаторы Тюменской области Денис Садовников (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ) остались без поддержки известных в России лидеров общественного мнения. Источник URA.RU в политбомонде региона сообщает, что от турне по городам юга «тюменской матрешки», ХМАО и ЯНАО отказались топовый либерал-демократ Виктор Бут и скандальный оппозиционный блогер-коммунист Николай Бондаренко. «Либерал-демократ из ЯНАО Денис Садовников отправился в тур по Югре без сопровождения бывшего узника американского правосудия Бута, хотя слухи об их совместной поездке муссировались в начале избирательной кампании. Скандальный блогер-коммунист Бондаренко (автор оппозиционного youtube-канала „Дневник депутата“ с 1,8 млн подписчиков — прим. URA.RU) отказался от участия в предвыборном вояже тюменского кандидата в губернаторы Левченко по северным округам», — сообщает инсайдер. По словам другого источника, отмене «звездного» тура больше всех обрадовались чиновники. «Они переживали, что смогут случайно преподнести блогеру-миллионнику инфоповод или опозориться на всю страну перед одним из лидеров ЛДПР. У Левченко и Садовникова аудитория кратно меньше», — пояснил ямальский информатор. Садовников назвал возможный приезд Бута в ХМАО неподтвержденной информацией. Левченко в разговоре с журналистом агентства пояснил, что блогера Бондаренко ангажировали коммунисты Хакасии, где у партии неплохие шансы на победу. «Но это не значит, что его визит отменяется. Если он и заглянет в регион, это будет 5 сентября, все остальные даты уже расписаны по минутам. В любом случае, переговоры еще ведутся, но о турне речи нет — Бондаренко будет только в Тюмени, и только один день», — пояснил кандидат. Ранее URA.RU писало, что Левченко перенес свой тур по Югре и Ямалу на конец августа. В начале избирательной кампании он сообщал, что планирует отправиться на север в июле в компании оппозиционного блогера Бондаренко.