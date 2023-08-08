Кандидат в тюменские губернаторы Левченко перенес поездку по ХМАО и ЯНАО. Инсайд

08 августа 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Иван Левченко посетит северные регионы ближе к сентябрю Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Регионы «матрешки» рискуют не дождаться кандидата в тюменские губернаторы от КПРФ Ивана Левченко. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте Тюмени, коммунист вновь перенес планы своего турне в ХМАО и ЯНАО. «Левченко планирует поехать в Югру и ЯНАО в конце августа», — сообщил инсайдер. Ранее сообщалось, что Левченко собирался на Ямал в июле, а после отметил, что тур по северным регионам, куда он пригласит оппозиционного блогера Николая Бондаренко, будет в середине августа. По мнению собеседников агентства, отправляться в турне в конце августа довольно поздно. Учитывая, что его соперники — Александр Моор и Денис Садовников — уже презентовали себя северянам, Левченко будет сложнее наладить связь с избирателями, а времени до выборов останется не так уж много. Иван Левченко сообщил корреспонденту агентства, что в поездку по Югре и Ямалу отправится после 20 августа. Единственным кандидатом в губернаторы, который не поедет в предвыборное турне по северным регионам, стал Владимир Пискайкин. Эсер сосредоточится на кампании на юге Тюменской области.

Регионы «матрешки» рискуют не дождаться кандидата в тюменские губернаторы от КПРФ Ивана Левченко. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте Тюмени, коммунист вновь перенес планы своего турне в ХМАО и ЯНАО. «Левченко планирует поехать в Югру и ЯНАО в конце августа», — сообщил инсайдер. Ранее сообщалось, что Левченко собирался на Ямал в июле, а после отметил, что тур по северным регионам, куда он пригласит оппозиционного блогера Николая Бондаренко, будет в середине августа. По мнению собеседников агентства, отправляться в турне в конце августа довольно поздно. Учитывая, что его соперники — Александр Моор и Денис Садовников — уже презентовали себя северянам, Левченко будет сложнее наладить связь с избирателями, а времени до выборов останется не так уж много. Иван Левченко сообщил корреспонденту агентства, что в поездку по Югре и Ямалу отправится после 20 августа. Единственным кандидатом в губернаторы, который не поедет в предвыборное турне по северным регионам, стал Владимир Пискайкин. Эсер сосредоточится на кампании на юге Тюменской области.