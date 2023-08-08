Кандидат в тюменские губернаторы Левченко перенес поездку по ХМАО и ЯНАО. Инсайд

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Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, левченко иван
Иван Левченко посетит северные регионы ближе к сентябрю Фото:

Регионы «матрешки» рискуют не дождаться кандидата в тюменские губернаторы от КПРФ Ивана Левченко. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте Тюмени, коммунист вновь перенес планы своего турне в ХМАО и ЯНАО.

«Левченко планирует поехать в Югру и ЯНАО в конце августа», — сообщил инсайдер. Ранее сообщалось, что Левченко собирался на Ямал в июле, а после отметил, что тур по северным регионам, куда он пригласит оппозиционного блогера Николая Бондаренко, будет в середине августа.

По мнению собеседников агентства, отправляться в турне в конце августа довольно поздно. Учитывая, что его соперники — Александр Моор и Денис Садовников — уже презентовали себя северянам, Левченко будет сложнее наладить связь с избирателями, а времени до выборов останется не так уж много.

Иван Левченко сообщил корреспонденту агентства, что в поездку по Югре и Ямалу отправится после 20 августа. Единственным кандидатом в губернаторы, который не поедет в предвыборное турне по северным регионам, стал Владимир Пискайкин. Эсер сосредоточится на кампании на юге Тюменской области.

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Регионы «матрешки» рискуют не дождаться кандидата в тюменские губернаторы от КПРФ Ивана Левченко. Как сообщил URA.RU источник в истеблишменте Тюмени, коммунист вновь перенес планы своего турне в ХМАО и ЯНАО. «Левченко планирует поехать в Югру и ЯНАО в конце августа», — сообщил инсайдер. Ранее сообщалось, что Левченко собирался на Ямал в июле, а после отметил, что тур по северным регионам, куда он пригласит оппозиционного блогера Николая Бондаренко, будет в середине августа. По мнению собеседников агентства, отправляться в турне в конце августа довольно поздно. Учитывая, что его соперники — Александр Моор и Денис Садовников — уже презентовали себя северянам, Левченко будет сложнее наладить связь с избирателями, а времени до выборов останется не так уж много. Иван Левченко сообщил корреспонденту агентства, что в поездку по Югре и Ямалу отправится после 20 августа. Единственным кандидатом в губернаторы, который не поедет в предвыборное турне по северным регионам, стал Владимир Пискайкин. Эсер сосредоточится на кампании на юге Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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