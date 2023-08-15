15 августа 2023

Спецборт доставил в Москву пострадавших при взрыве в Махачкале. Видео

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Гражданская авиация. Пермь, самолет, спецборт, ан 30
Пострадавших из Махачкалы эвакуировали в Москву Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

Спецборт доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС России.

«Спецборт МЧС России доставил из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское 16 пострадавших в результате трагедии», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

Ранее было принято решение эвакуировать пострадавших при ЧП в Махачкале в Москву для лечения. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был введен режим ЧС. По факту возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены к ответственности все, кто допустил халатность. На данный момент число жертв составляет 35 человек.

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Спецборт доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС России. «Спецборт МЧС России доставил из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское 16 пострадавших в результате трагедии», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости. Ранее было принято решение эвакуировать пострадавших при ЧП в Махачкале в Москву для лечения. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был введен режим ЧС. По факту возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены к ответственности все, кто допустил халатность. На данный момент число жертв составляет 35 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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