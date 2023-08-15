Спецборт доставил в подмосковный аэропорт Раменское 16 пострадавших в результате взрыва в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС России.
«Спецборт МЧС России доставил из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское 16 пострадавших в результате трагедии», — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.
Ранее было принято решение эвакуировать пострадавших при ЧП в Махачкале в Москву для лечения. В ночь на 15 августа на заправке в Махачкале произошел сильный взрыв. В регионе был введен режим ЧС. По факту возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что будут привлечены к ответственности все, кто допустил халатность. На данный момент число жертв составляет 35 человек.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.