Трампа обвинили в попытке убить другого президента

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что Трамп пытался убить его пять лет назад

05 августа 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

По мнению Николаса Мадуро, Дональд Трамп (на фото) пытался убить его пять лет назад Фото: Official White House / Shealah Craighead Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году пытался организовать покушение на жизнь лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил сам Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы. «Сегодня исполняется пять лет с того дня, как империализм и его приспешники перешли свои собственные границы и в отчаянии хотели убить меня и тем самым сломить революцию. Они не могли и никогда не смогут справиться с силой боливарианского народа», — написал Николас Мадуро в своем twiiter-аакануте, комментируя покушения на себя, который организовал, как он утверждает, Дональд Трамп. Президент США, Белый дом и правительство в 2018 году прямо приказали бывшему президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу финансировать подготовку террористической группы, отметил Мадуро. В 2018 году во время рядом с Николасом Мадуром взорвался беспилотник. Это случилось во время его выступления в Каракасе. Но члены высшего руководства Венесуэлы не получили ранений. К покушению были причастны венесуэльские ультраправые и колумбийские ультраправые силы, как в то время отмечал нынешний президент Венесуэлы. В то время он также заявлял, что вся операция финансировалась из США при согласии Трампа.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году пытался организовать покушение на жизнь лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил сам Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы. «Сегодня исполняется пять лет с того дня, как империализм и его приспешники перешли свои собственные границы и в отчаянии хотели убить меня и тем самым сломить революцию. Они не могли и никогда не смогут справиться с силой боливарианского народа», — написал Николас Мадуро в своем twiiter-аакануте, комментируя покушения на себя, который организовал, как он утверждает, Дональд Трамп. Президент США, Белый дом и правительство в 2018 году прямо приказали бывшему президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу финансировать подготовку террористической группы, отметил Мадуро. В 2018 году во время рядом с Николасом Мадуром взорвался беспилотник. Это случилось во время его выступления в Каракасе. Но члены высшего руководства Венесуэлы не получили ранений. К покушению были причастны венесуэльские ультраправые и колумбийские ультраправые силы, как в то время отмечал нынешний президент Венесуэлы. В то время он также заявлял, что вся операция финансировалась из США при согласии Трампа.