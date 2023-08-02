Песков прокомментировал обвинение Трампу

Песков: обвинение Дональду Трампу не стоит на повестке Кремля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что вопрос обвинений Трампу не стоит на повестке дня в Кремле Фото:

Вопрос предъявленных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу не стоит на повестке Кремля. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы. Это не тот вопрос, который стоит на нашей повестке дня», — заявил Дмитрий Песков журналистам.

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Вопрос предъявленных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу не стоит на повестке Кремля. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы. Это не тот вопрос, который стоит на нашей повестке дня», — заявил Дмитрий Песков журналистам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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