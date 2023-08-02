Песков прокомментировал обвинение Трампу

Дмитрий Песков заявил, что вопрос обвинений Трампу не стоит на повестке дня в Кремле
Вопрос предъявленных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу не стоит на повестке Кремля. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы. Это не тот вопрос, который стоит на нашей повестке дня», — заявил Дмитрий Песков журналистам.
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