В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов после ДТП с грузовиком

У трамвая сошел с рельсов один вагон (архивное фото)
В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем «КамАЗ» вагон трамвая маршрута № 10 сошел с рельсов. Об инциденте URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.
«На перекрестке улиц Техническая — Маневровая в Железнодорожном районе произошло ДТП с участием автомобиля „КамАЗ“ и трамвая маршрута №10. В результате аварии произошел сход вагона с рельсов, одной колесной парой», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших нет. В данный момент движение в направлении «7 Ключей» остановлено, на место выехали ремонтные бригады.
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