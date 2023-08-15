15 августа 2023

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов после ДТП с грузовиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, трамвай, трамвайный путь
У трамвая сошел с рельсов один вагон (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем «КамАЗ» вагон трамвая маршрута № 10 сошел с рельсов. Об инциденте URA.RU сообщил источник в экстренных службах города.

«На перекрестке улиц Техническая — Маневровая в Железнодорожном районе произошло ДТП с участием автомобиля „КамАЗ“ и трамвая маршрута №10. В результате аварии произошел сход вагона с рельсов, одной колесной парой», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших нет. В данный момент движение в направлении «7 Ключей» остановлено, на место выехали ремонтные бригады.

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В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем «КамАЗ» вагон трамвая маршрута № 10 сошел с рельсов. Об инциденте URA.RU сообщил источник в экстренных службах города. «На перекрестке улиц Техническая — Маневровая в Железнодорожном районе произошло ДТП с участием автомобиля „КамАЗ“ и трамвая маршрута №10. В результате аварии произошел сход вагона с рельсов, одной колесной парой», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавших нет. В данный момент движение в направлении «7 Ключей» остановлено, на место выехали ремонтные бригады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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