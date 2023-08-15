15 августа 2023
14 августа 2023

Дорожник из ЯНАО брал взятки с осужденных

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил деньги от пяти человек Фото:

В ЯНАО вынесли приговор бывшему мастеру муниципального дорожного предприятия, который брал взятки с осужденных к исправительным работам. Об этом сообщает окружная прокуратура.

«Установлено, что мужчина получил от осужденных, которые в 2018—2019 году отбывали на предприятии наказание в виде обязательных и исправительных работ, денежные средства за предоставление фиктивной информации о фактическом исполнении ими наказания», — рассказали в ведомстве. По данным следствия, преступник в общей сложности получил деньги от пяти человек.

Бывшему мастеру МУП «Дорожно-строительное управление» в Тарко-Сале было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Суд приговорил его к штрафу в 990 тысяч рублей.

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В ЯНАО вынесли приговор бывшему мастеру муниципального дорожного предприятия, который брал взятки с осужденных к исправительным работам. Об этом сообщает окружная прокуратура. «Установлено, что мужчина получил от осужденных, которые в 2018—2019 году отбывали на предприятии наказание в виде обязательных и исправительных работ, денежные средства за предоставление фиктивной информации о фактическом исполнении ими наказания», — рассказали в ведомстве. По данным следствия, преступник в общей сложности получил деньги от пяти человек. Бывшему мастеру МУП «Дорожно-строительное управление» в Тарко-Сале было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Суд приговорил его к штрафу в 990 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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