Дорожник из ЯНАО брал взятки с осужденных

Мужчина получил деньги от пяти человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО вынесли приговор бывшему мастеру муниципального дорожного предприятия, который брал взятки с осужденных к исправительным работам. Об этом сообщает окружная прокуратура.

«Установлено, что мужчина получил от осужденных, которые в 2018—2019 году отбывали на предприятии наказание в виде обязательных и исправительных работ, денежные средства за предоставление фиктивной информации о фактическом исполнении ими наказания», — рассказали в ведомстве. По данным следствия, преступник в общей сложности получил деньги от пяти человек.

Бывшему мастеру МУП «Дорожно-строительное управление» в Тарко-Сале было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Суд приговорил его к штрафу в 990 тысяч рублей.