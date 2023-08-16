CNN показал видео удара СБУ по Крымскому мосту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Атака на Крымский мост. stock, крымский мост, stock
Кадры с ударом по Крымскому мосту предоставила СБУ Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Американский телеканал CNN опубликовал кадры террористической атаки Киева по Крымскому мосту 17 июля. Материалы каналу предоставила Служба безопасности Украины (СБУ).

На кадрах видно, как надводный украинский беспилотник движется в направлении Крымского моста. Следующий кадр показывает, как беспилотный аппарат врезается в одну из опор моста. Еще один кадр взрыва беспилотника был продемонстрирован с ракурса на участок железной дороги с противоположного направления.

Украина неоднократно совершает террористические атаки на территории России. В Москве осуждают все удары Киева по гражданской инфраструктуре. Помимо совершения неоднократной атаки по Крымскому мосту, Украина также ударяет по столице России, приграничных территориях, а также Крыму. В июле в ходе теракта ВСУ на мосту погибли двое гражданских. Их дочь осталась сиротой. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали новые атаки такого характера, передает RT. При помощи терактов Зеленский шантажирует США, пишет MK.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский телеканал CNN опубликовал кадры террористической атаки Киева по Крымскому мосту 17 июля. Материалы каналу предоставила Служба безопасности Украины (СБУ). На кадрах видно, как надводный украинский беспилотник движется в направлении Крымского моста. Следующий кадр показывает, как беспилотный аппарат врезается в одну из опор моста. Еще один кадр взрыва беспилотника был продемонстрирован с ракурса на участок железной дороги с противоположного направления. Украина неоднократно совершает террористические атаки на территории России. В Москве осуждают все удары Киева по гражданской инфраструктуре. Помимо совершения неоднократной атаки по Крымскому мосту, Украина также ударяет по столице России, приграничных территориях, а также Крыму. В июле в ходе теракта ВСУ на мосту погибли двое гражданских. Их дочь осталась сиротой. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали новые атаки такого характера, передает RT. При помощи терактов Зеленский шантажирует США, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...