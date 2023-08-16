CNN показал видео удара СБУ по Крымскому мосту

16 августа 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Кадры с ударом по Крымскому мосту предоставила СБУ Фото: Официальный сайт НАК новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Американский телеканал CNN опубликовал кадры террористической атаки Киева по Крымскому мосту 17 июля. Материалы каналу предоставила Служба безопасности Украины (СБУ). На кадрах видно, как надводный украинский беспилотник движется в направлении Крымского моста. Следующий кадр показывает, как беспилотный аппарат врезается в одну из опор моста. Еще один кадр взрыва беспилотника был продемонстрирован с ракурса на участок железной дороги с противоположного направления. Украина неоднократно совершает террористические атаки на территории России. В Москве осуждают все удары Киева по гражданской инфраструктуре. Помимо совершения неоднократной атаки по Крымскому мосту, Украина также ударяет по столице России, приграничных территориях, а также Крыму. В июле в ходе теракта ВСУ на мосту погибли двое гражданских. Их дочь осталась сиротой. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали новые атаки такого характера, передает RT. При помощи терактов Зеленский шантажирует США, пишет MK.RU.

Американский телеканал CNN опубликовал кадры террористической атаки Киева по Крымскому мосту 17 июля. Материалы каналу предоставила Служба безопасности Украины (СБУ). На кадрах видно, как надводный украинский беспилотник движется в направлении Крымского моста. Следующий кадр показывает, как беспилотный аппарат врезается в одну из опор моста. Еще один кадр взрыва беспилотника был продемонстрирован с ракурса на участок железной дороги с противоположного направления. Украина неоднократно совершает террористические атаки на территории России. В Москве осуждают все удары Киева по гражданской инфраструктуре. Помимо совершения неоднократной атаки по Крымскому мосту, Украина также ударяет по столице России, приграничных территориях, а также Крыму. В июле в ходе теракта ВСУ на мосту погибли двое гражданских. Их дочь осталась сиротой. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали новые атаки такого характера, передает RT. При помощи терактов Зеленский шантажирует США, пишет MK.RU.