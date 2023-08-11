Посол Келин: ВСУ сосредоточились на терактах из-за неудачного наступления

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Вооруженные силы Украины. stock, граната, ВСУ, stock, чека
ВСУ сосредоточились на организации терактов в России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на террористических атаках на российские объекты из-за неудачного контрнаступления. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Дело в том, что Украина терпит поражение сейчас на поле боя в своем контрнаступлении. И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России», — отметил Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.

Как подчеркнул посол, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. Противник же намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру России, а это не что иное как терроризм.

Ранее украинские солдаты признали неудачу в контрнаступлении. По их словам, российские военные разрушили дорогу для передвижения ВСУ. По словам старшего научного сотрудника Defense Priorities Дэниела Л. Дэвиса, официальные лица Пентагона и Белого дома изначально не верили в успех Украины в контрнаступлении. Он тоже отмечает, что наступление ВСУ терпит неудачу.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на террористических атаках на российские объекты из-за неудачного контрнаступления. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. «Дело в том, что Украина терпит поражение сейчас на поле боя в своем контрнаступлении. И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России», — отметил Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News. Как подчеркнул посол, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. Противник же намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру России, а это не что иное как терроризм. Ранее украинские солдаты признали неудачу в контрнаступлении. По их словам, российские военные разрушили дорогу для передвижения ВСУ. По словам старшего научного сотрудника Defense Priorities Дэниела Л. Дэвиса, официальные лица Пентагона и Белого дома изначально не верили в успех Украины в контрнаступлении. Он тоже отмечает, что наступление ВСУ терпит неудачу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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