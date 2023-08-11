Посол Келин: ВСУ сосредоточились на терактах из-за неудачного наступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточились на террористических атаках на российские объекты из-за неудачного контрнаступления. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
«Дело в том, что Украина терпит поражение сейчас на поле боя в своем контрнаступлении. И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России», — отметил Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
Как подчеркнул посол, российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. Противник же намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру России, а это не что иное как терроризм.
Ранее украинские солдаты признали неудачу в контрнаступлении. По их словам, российские военные разрушили дорогу для передвижения ВСУ. По словам старшего научного сотрудника Defense Priorities Дэниела Л. Дэвиса, официальные лица Пентагона и Белого дома изначально не верили в успех Украины в контрнаступлении. Он тоже отмечает, что наступление ВСУ терпит неудачу.
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