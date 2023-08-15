Пермский омбудсмен сообщил, сколько пермяков пропали без вести на СВО

16 августа 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

За время своей работы Сапко удалось вернуть на родину 11 военнопленных Фото: Алексей Глазырин © URA.RU По последним данным 32 жителя Пермского края считаются пропавшими без вести. Еще семь человек находятся в плену у сил Украины, сообщил пермский омбудсмен Игорь Сапко, который занимается вопросами возвращения земляков на родину. «На сегодняшний день у меня в работе находятся семь обращений по находящимся в плену жителям Пермского края и 32 обращения о пропавших без вести», — сообщает Business Class со ссылкой на Сапко. Также омбудсмен уточнил, что за все время его работы удалось вернуть из плена 11 военнослужащих. Ранее URA.RU рассказало, что без вести пропали 29 бойцов. Из плена удалось вернуть десять жителей Пермского края.

По последним данным 32 жителя Пермского края считаются пропавшими без вести. Еще семь человек находятся в плену у сил Украины, сообщил пермский омбудсмен Игорь Сапко, который занимается вопросами возвращения земляков на родину. «На сегодняшний день у меня в работе находятся семь обращений по находящимся в плену жителям Пермского края и 32 обращения о пропавших без вести», — сообщает Business Class со ссылкой на Сапко. Также омбудсмен уточнил, что за все время его работы удалось вернуть из плена 11 военнослужащих. Ранее URA.RU рассказало, что без вести пропали 29 бойцов. Из плена удалось вернуть десять жителей Пермского края.