Пермский омбудсмен добивается возвращения из украинского плена семерых земляков

В плену у сил Украины по последним данным находятся семь жителей Пермского края. 29 бойцов СВО считаются пропавшими без вести. Такие данные озвучил региональный омбудсмен Игорь Сапко, который занимается вопросами возвращения земляков на родину.
«По данным на 1 августа, в украинском плену находятся семь военнослужащих из Прикамья, без вести пропали 29 человек. 17 июля было известно о шести пленных и 27 пропавших без вести», — пишет 59.ru со ссылкой на Сапко.
По словам омбудсмена, он постоянно находится на связи с федеральным аппаратом уполномоченного по правам человека и специальной контактной группой. Ранее URA.RU рассказывало, что из украинского плена вернулись десять пермяков.
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