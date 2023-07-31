31 июля 2023

Пермский омбудсмен добивается возвращения из украинского плена семерых земляков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, сапко игорь
Игорь Сапко следит за ситуацией с пленными пермяками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В плену у сил Украины по последним данным находятся семь жителей Пермского края. 29 бойцов СВО считаются пропавшими без вести. Такие данные озвучил региональный омбудсмен Игорь Сапко, который занимается вопросами возвращения земляков на родину.

«По данным на 1 августа, в украинском плену находятся семь военнослужащих из Прикамья, без вести пропали 29 человек. 17 июля было известно о шести пленных и 27 пропавших без вести», — пишет 59.ru со ссылкой на Сапко.

По словам омбудсмена, он постоянно находится на связи с федеральным аппаратом уполномоченного по правам человека и специальной контактной группой. Ранее URA.RU рассказывало, что из украинского плена вернулись десять пермяков.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В плену у сил Украины по последним данным находятся семь жителей Пермского края. 29 бойцов СВО считаются пропавшими без вести. Такие данные озвучил региональный омбудсмен Игорь Сапко, который занимается вопросами возвращения земляков на родину. «По данным на 1 августа, в украинском плену находятся семь военнослужащих из Прикамья, без вести пропали 29 человек. 17 июля было известно о шести пленных и 27 пропавших без вести», — пишет 59.ru со ссылкой на Сапко. По словам омбудсмена, он постоянно находится на связи с федеральным аппаратом уполномоченного по правам человека и специальной контактной группой. Ранее URA.RU рассказывало, что из украинского плена вернулись десять пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...