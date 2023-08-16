ВСУ повредили школу и пять домов в Брянской области

ВСУ обстреляли село в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) село Куршановичи в Брянской области. В ходе атаки были повреждены пять жилых помещений, а также здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», —
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