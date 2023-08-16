ВСУ повредили школу и пять домов в Брянской области

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ обстреляли село в Брянской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) село Куршановичи в Брянской области. В ходе атаки были повреждены пять жилых помещений, а также здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) село Куршановичи в Брянской области. В ходе атаки были повреждены пять жилых помещений, а также здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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