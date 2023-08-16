ВСУ повредили школу и пять домов в Брянской области

16 августа 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли село в Брянской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) село Куршановичи в Брянской области. В ходе атаки были повреждены пять жилых помещений, а также здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) село Куршановичи в Брянской области. В ходе атаки были повреждены пять жилых помещений, а также здание школы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры», — сообщил Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативные службы.