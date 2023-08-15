15 августа 2023

В Свердловской области по поручению Путина откроют центр беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы на Площади 1905 года. Екатеринбург, разведчик, беспилотник
К 2026 году в области появится научно-производственный центр беспилотных авиасистем Фото:

В Свердловской области к 2026 году откроют научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиасистем. Они будут обеспечивать полный цикл от разработки дронов до их сертификации и серийного производства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«В рамках реализации поручений президента [Владимира Путина] поставлены задачи по развитию отрасли беспилотных авиасистем в регионе […] Команда области успешно приняла участие в интенсиве „Архипелаг-2023“, в ходе которого удалось детально проработать проект регионального НПЦ, с учетом специализации производителей и наличия компетенций по выпуску материалов и комплектующих», — рассказал на совещании по вопросу развития отрасли в регионе первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Научно-производственный центр в Свердловской области планируется открыть к 2026 году. Софинансировать проект будут из федерального бюджета. В числе потенциальных резидентов — 15 местных компаний, которые смогут заниматься полным циклом производства дронов — от разработки до сертификации и серийного выпуска. Беспилотники можно будет использовать во многих отраслях промышленности, в том числе при обследовании линий электропередач и других объектов.

К 2026 году также планируется запустить экосистему «Космос» в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это крупный проект, который включает в себя строительство нескольких технопарков по развитию отрасли беспилотников, роботостроения, микроэлектроники. Сейчас для экосистемы ищут резидентов.

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В Свердловской области к 2026 году откроют научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиасистем. Они будут обеспечивать полный цикл от разработки дронов до их сертификации и серийного производства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. «В рамках реализации поручений президента [Владимира Путина] поставлены задачи по развитию отрасли беспилотных авиасистем в регионе […] Команда области успешно приняла участие в интенсиве „Архипелаг-2023“, в ходе которого удалось детально проработать проект регионального НПЦ, с учетом специализации производителей и наличия компетенций по выпуску материалов и комплектующих», — рассказал на совещании по вопросу развития отрасли в регионе первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Научно-производственный центр в Свердловской области планируется открыть к 2026 году. Софинансировать проект будут из федерального бюджета. В числе потенциальных резидентов — 15 местных компаний, которые смогут заниматься полным циклом производства дронов — от разработки до сертификации и серийного выпуска. Беспилотники можно будет использовать во многих отраслях промышленности, в том числе при обследовании линий электропередач и других объектов. К 2026 году также планируется запустить экосистему «Космос» в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Это крупный проект, который включает в себя строительство нескольких технопарков по развитию отрасли беспилотников, роботостроения, микроэлектроники. Сейчас для экосистемы ищут резидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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