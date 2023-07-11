В Екатеринбурге презентовали проект экосистемы с двумя технопарками

Проект экосистемы разработало архитектурное бюро «Гордеев — Демидов» Рендеры предоставлены авторами проекта

новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Экосистема «Космос», разработкой которой занимается Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), будет готова в 2026 году. Проект подразумевает строительство двух технопарков и индустриального парка, первую очередь планируют завершить в 2025 году. Подробнее о проекте рассказали в рамках промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге.

«Наша задача — не построить здания, а создать экосистему. Поэтому мы используем комплексный подход, который подразумевает и работу с кадрами (сотрудничество с вузами, ссузами, школами), поиск резидентов, производственных участников, помощь с рынком сбыта, привлечение ресурсов в виде кредитных организаций, которые смогут делать экспертизу проектов, институтов развития. Мы не просто сдаем площади в аренду, а делаем для своих резидентов тепличные условия, чтобы они могли работать, развиваться, приносить пользу», — рассказал глава КРСУ Андрей Мисюра.

Проект экосистемы подразумевает строительство двух технопарков и индустриального парка. Его разработало архитектурное бюро «Гордеев — Демидов». В первой очереди планируется построить технопарк площадью 10 тысяч квадратных метров, сроки строительства — 2023—2025 годы. Строительство второго технопарка намечено на 2024 год, завершение строительства — 2025 год. Индустриальный парк будут строить параллельно.

Большую часть площади технопарка займут не офисы, а производственные помещения. В интервью URA.RU Андрей Мисюра рассказывал, что резидентами технопарков смогут стать компании в сфере приоритетных направлений — радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, БПЛА, робототехники и другие. Экосистема «Космос» появится в Новокольцовском районе — на месте, куда раньше планировали перенести зоопарк. Стоимость проекта оценивается в шесть млрд рублей.