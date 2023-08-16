В Эстонии хотят сильнее ограничить права россиян

В Эстонии разработали законопроект об ограничении права голоса граждан России
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Конференция регионального отделения партии «Новые люди». Екатеринбург, тайное голосование, урна, бюллетени, голосование
Гражданам РФ запретят голосовать на местных выборах в Эстонии Фото:

Министерством юстиции Эстонии был разработан законопроект, который направлен на ограничение права голоса в местных выборах у жителей Эстонии с российским и белорусским гражданством. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет.

«Министерство юстиции подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах», — сказал Каале Лаанет в разговоре с ERR. Он добавил, что это же положение коснется и граждан Беларуси. В ближайшее время Каале Лаанет представит законопроект партнерам по коалиции и общественности.

По его словам, данное решение обусловлено изменениями в сфере безопасности, вызванными событиями на Украине. Как отметил министр, законопроект может противоречить Конституции Эстонии, так как в ней указано, что голосовать на местных выборах могут все совершеннолетние лица.

Ранее в Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы. В 2022 году Прибалтийские страны призывали изолировать Россию от Европы. Они также выражали желание сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию своих стран.

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Министерством юстиции Эстонии был разработан законопроект, который направлен на ограничение права голоса в местных выборах у жителей Эстонии с российским и белорусским гражданством. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет. «Министерство юстиции подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах», — сказал Каале Лаанет в разговоре с ERR. Он добавил, что это же положение коснется и граждан Беларуси. В ближайшее время Каале Лаанет представит законопроект партнерам по коалиции и общественности. По его словам, данное решение обусловлено изменениями в сфере безопасности, вызванными событиями на Украине. Как отметил министр, законопроект может противоречить Конституции Эстонии, так как в ней указано, что голосовать на местных выборах могут все совершеннолетние лица. Ранее в Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы. В 2022 году Прибалтийские страны призывали изолировать Россию от Европы. Они также выражали желание сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию своих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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