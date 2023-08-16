В Эстонии хотят сильнее ограничить права россиян

В Эстонии разработали законопроект об ограничении права голоса граждан России

16 августа 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Гражданам РФ запретят голосовать на местных выборах в Эстонии Фото: Московец Илья © URA.RU Министерством юстиции Эстонии был разработан законопроект, который направлен на ограничение права голоса в местных выборах у жителей Эстонии с российским и белорусским гражданством. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет. «Министерство юстиции подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах», — сказал Каале Лаанет в разговоре с ERR. Он добавил, что это же положение коснется и граждан Беларуси. В ближайшее время Каале Лаанет представит законопроект партнерам по коалиции и общественности. По его словам, данное решение обусловлено изменениями в сфере безопасности, вызванными событиями на Украине. Как отметил министр, законопроект может противоречить Конституции Эстонии, так как в ней указано, что голосовать на местных выборах могут все совершеннолетние лица. Ранее в Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы. В 2022 году Прибалтийские страны призывали изолировать Россию от Европы. Они также выражали желание сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию своих стран.

Министерством юстиции Эстонии был разработан законопроект, который направлен на ограничение права голоса в местных выборах у жителей Эстонии с российским и белорусским гражданством. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Калле Лаанет. «Министерство юстиции подготовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах», — сказал Каале Лаанет в разговоре с ERR. Он добавил, что это же положение коснется и граждан Беларуси. В ближайшее время Каале Лаанет представит законопроект партнерам по коалиции и общественности. По его словам, данное решение обусловлено изменениями в сфере безопасности, вызванными событиями на Украине. Как отметил министр, законопроект может противоречить Конституции Эстонии, так как в ней указано, что голосовать на местных выборах могут все совершеннолетние лица. Ранее в Эстонии ввели штраф в 1200 евро за празднование Дня Победы. В 2022 году Прибалтийские страны призывали изолировать Россию от Европы. Они также выражали желание сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию своих стран.