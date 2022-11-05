Латвия, Литва и Эстония требуют изолировать Россию от Европы

05 ноября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Россию необходимо изолировать от европейского сообщества, считают в Балтийской ассамблеи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прибалтийские страны призвали изолировать Россию от Европы и составили план финансирования Россией восстановления Украины. Такую позицию сформировали в Балтийской ассамблеи, совещательном органе по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. «Балтийская ассамблея подчеркивает огромную необходимость для балтийских государств в изолировании России от европейского сообщества», — цитирует заявление ассамблеи RT. Также в Прибалтике предпринимают попытки перейти к созданию плана по финансированию Россией восстановительных работ на территории Украины. По мнению прибалтийских парламентариев, необходимы усилия и по укреплению оборонного сотрудничества между Латвией, Литвой и Эстонией. Ранее прибалтийские государства, а также Польша выражали желание сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию своих стран. Позже Эстония, Латвия и Литва вошли в число стран, которые прекратили выдавать россиянам туристические визы, передают «Дни.ру». В Латвии заявляли, что Прибалтика в своем фанатичном желании абстрагироваться от России, забывает о возможных последствиях таких шагов для собственных экономик, сообщает Nation News.

Прибалтийские страны призвали изолировать Россию от Европы и составили план финансирования Россией восстановления Украины. Такую позицию сформировали в Балтийской ассамблеи, совещательном органе по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. «Балтийская ассамблея подчеркивает огромную необходимость для балтийских государств в изолировании России от европейского сообщества», — цитирует заявление ассамблеи RT. Также в Прибалтике предпринимают попытки перейти к созданию плана по финансированию Россией восстановительных работ на территории Украины. По мнению прибалтийских парламентариев, необходимы усилия и по укреплению оборонного сотрудничества между Латвией, Литвой и Эстонией. Ранее прибалтийские государства, а также Польша выражали желание сократить число граждан РФ, въезжающих на территорию своих стран. Позже Эстония, Латвия и Литва вошли в число стран, которые прекратили выдавать россиянам туристические визы, передают «Дни.ру». В Латвии заявляли, что Прибалтика в своем фанатичном желании абстрагироваться от России, забывает о возможных последствиях таких шагов для собственных экономик, сообщает Nation News.