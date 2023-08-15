Парень утонул в фонтане в центре Екатеринбурга 16 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 + 25-летний мужчина утонул в «Каменном цветке» на Площади труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга утонул молодой местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера. «Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет», — рассказали URA.RU представители Следственного комитета. В пресс-службе регионального главка полиции уточнили, что, по предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминального характера. Проводится проверка. В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга утонул молодой местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера. «Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет», — рассказали URA.RU представители Следственного комитета. В пресс-службе регионального главка полиции уточнили, что, по предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминального характера. Проводится проверка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям