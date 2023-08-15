15 августа 2023

Парень утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят четвертый день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, площадь труда, фонтан каменный цветок
25-летний мужчина утонул в «Каменном цветке» на Площади труда Фото:

В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга утонул молодой местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера.

«Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет», — рассказали URA.RU представители Следственного комитета.

В пресс-службе регионального главка полиции уточнили, что, по предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминального характера. Проводится проверка.

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В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга утонул молодой местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера. «Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет», — рассказали URA.RU представители Следственного комитета. В пресс-службе регионального главка полиции уточнили, что, по предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминального характера. Проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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