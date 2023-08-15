Парень утонул в фонтане в центре Екатеринбурга

25-летний мужчина утонул в «Каменном цветке» на Площади труда
В фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга утонул молодой местный житель. Предварительно, смерть не носит криминального характера.
«Проверка проводится следственным отделом СКР Ленинского района, тело находится на судмедэкспертизе. Телесных повреждений нет», — рассказали URA.RU представители Следственного комитета.
В пресс-службе регионального главка полиции уточнили, что, по предварительным данным, смерть молодого человека не носит криминального характера. Проводится проверка.
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