В Тюмени начнут увольнять неэффективных риэлторов

16 августа 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Уменьшение спроса на жилье приведет к зачистке рынка от «лишних» игроков, считают продавцы недвижимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени падение спроса на жилье из-за повышения ключевой ставки Центробанка выльется в волну увольнений риэлторов. О том, что потеря у тюменцев интереса к ипотеке отразится на составе игроков рынка недвижимости, рассказал URA.RU источник в риэлторском сообществе области. «Очевидно, что и банки проценты поднимут, и в первую очередь это скажется на интересе ко вторичному жилью. Сначала сами по себе отвалятся слабые риэлторы и конторы, а уже потом сильнейшие начнут чистки. Потому что клиентов на всех будет не хватать, и от неэффективных работников нужно будет избавляться», — пояснил URA.RU источник. Возможность увольнения части риэлторов подтвердил директор федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он уверен, что резких перемен не будет, но постепенные изменения неизбежны. «Будет обычный рабочий процесс: лучших будем привлекать, а кто хуже будет работать — будем увольнять», — заявил Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, как изменение ключевой ставки отразится на рынке недвижимости Тюмени. По мнению риэлторов, спрос на квартиры упадет на 20-25 процентов.

В Тюмени падение спроса на жилье из-за повышения ключевой ставки Центробанка выльется в волну увольнений риэлторов. О том, что потеря у тюменцев интереса к ипотеке отразится на составе игроков рынка недвижимости, рассказал URA.RU источник в риэлторском сообществе области. «Очевидно, что и банки проценты поднимут, и в первую очередь это скажется на интересе ко вторичному жилью. Сначала сами по себе отвалятся слабые риэлторы и конторы, а уже потом сильнейшие начнут чистки. Потому что клиентов на всех будет не хватать, и от неэффективных работников нужно будет избавляться», — пояснил URA.RU источник. Возможность увольнения части риэлторов подтвердил директор федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он уверен, что резких перемен не будет, но постепенные изменения неизбежны. «Будет обычный рабочий процесс: лучших будем привлекать, а кто хуже будет работать — будем увольнять», — заявил Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, как изменение ключевой ставки отразится на рынке недвижимости Тюмени. По мнению риэлторов, спрос на квартиры упадет на 20-25 процентов.