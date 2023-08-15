15 августа 2023

В Тюмени начнут увольнять неэффективных риэлторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, баннер, балкон, продажа, риэлтор, продаю
Уменьшение спроса на жилье приведет к зачистке рынка от «лишних» игроков, считают продавцы недвижимости Фото:

В Тюмени падение спроса на жилье из-за повышения ключевой ставки Центробанка выльется в волну увольнений риэлторов. О том, что потеря у тюменцев интереса к ипотеке отразится на составе игроков рынка недвижимости, рассказал URA.RU источник в риэлторском сообществе области.

«Очевидно, что и банки проценты поднимут, и в первую очередь это скажется на интересе ко вторичному жилью. Сначала сами по себе отвалятся слабые риэлторы и конторы, а уже потом сильнейшие начнут чистки. Потому что клиентов на всех будет не хватать, и от неэффективных работников нужно будет избавляться», — пояснил URA.RU источник.

Возможность увольнения части риэлторов подтвердил директор федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он уверен, что резких перемен не будет, но постепенные изменения неизбежны. «Будет обычный рабочий процесс: лучших будем привлекать, а кто хуже будет работать — будем увольнять», — заявил Хусаинов.

Ранее URA.RU рассказало, как изменение ключевой ставки отразится на рынке недвижимости Тюмени. По мнению риэлторов, спрос на квартиры упадет на 20-25 процентов.

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В Тюмени падение спроса на жилье из-за повышения ключевой ставки Центробанка выльется в волну увольнений риэлторов. О том, что потеря у тюменцев интереса к ипотеке отразится на составе игроков рынка недвижимости, рассказал URA.RU источник в риэлторском сообществе области. «Очевидно, что и банки проценты поднимут, и в первую очередь это скажется на интересе ко вторичному жилью. Сначала сами по себе отвалятся слабые риэлторы и конторы, а уже потом сильнейшие начнут чистки. Потому что клиентов на всех будет не хватать, и от неэффективных работников нужно будет избавляться», — пояснил URA.RU источник. Возможность увольнения части риэлторов подтвердил директор федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он уверен, что резких перемен не будет, но постепенные изменения неизбежны. «Будет обычный рабочий процесс: лучших будем привлекать, а кто хуже будет работать — будем увольнять», — заявил Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, как изменение ключевой ставки отразится на рынке недвижимости Тюмени. По мнению риэлторов, спрос на квартиры упадет на 20-25 процентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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