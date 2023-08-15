В Тюмени начнут увольнять неэффективных риэлторов

В Тюмени падение спроса на жилье из-за повышения ключевой ставки Центробанка выльется в волну увольнений риэлторов. О том, что потеря у тюменцев интереса к ипотеке отразится на составе игроков рынка недвижимости, рассказал URA.RU источник в риэлторском сообществе области.
«Очевидно, что и банки проценты поднимут, и в первую очередь это скажется на интересе ко вторичному жилью. Сначала сами по себе отвалятся слабые риэлторы и конторы, а уже потом сильнейшие начнут чистки. Потому что клиентов на всех будет не хватать, и от неэффективных работников нужно будет избавляться», — пояснил URA.RU источник.
Возможность увольнения части риэлторов подтвердил директор федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он уверен, что резких перемен не будет, но постепенные изменения неизбежны. «Будет обычный рабочий процесс: лучших будем привлекать, а кто хуже будет работать — будем увольнять», — заявил Хусаинов.
Ранее URA.RU рассказало, как изменение ключевой ставки отразится на рынке недвижимости Тюмени. По мнению риэлторов, спрос на квартиры упадет на 20-25 процентов.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.