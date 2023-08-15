В Тюмени резко упадет спрос на жилье

Тюменские риэлторы прогнозируют снижение спроса на 25% из-за изменений ключевой ставки

Директор федерального агентства «Этажи» предсказывает шок спроса и проблемные продажи в сентябре 2023 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени в ближайшие два месяца резко упадет спрос на жилье во всех сегментах рынка. Такой прогноз после резкого повышения Центробанком ключевой ставки сделал директор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов в своем telegram-канале.

«Ситуация неординарная, вместе с предыдущим повышением мы получили рост ставки на 4,5% меньше чем за месяц. Пока не до конца понятно, какие точно будут последствия, но очевидно, что мы столкнемся с шоком спроса. Ожидаем снижения активности на рынке на 20-25%», — заявил Хусаинов.

По его словам, до полной стагнации рынка дело не дойдет, а уже в четвертом квартале 2023 года спрос выправится. Кроме того, Хусаинов выразил надежду, что снижение спроса заставит застройщиков и продавцов на вторичном рынке приостановить рост цены за квадратный метр. «Среднесрочная перспектива скорее хорошая, но сентябрь будет для нас очень тяжелым», — добавил Хусаинов.

Ранее URA.RU рассказало, что повышение ключевой ставки влияет обычно не только на ипотечные и потребительские кредиты. Изменения почувствуют на себе и застройщики, которые работают по договорам долевого участия и ЭСКРОУ-счетам.