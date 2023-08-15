Обдорский острог в Салехарде перестроят и увеличат в размерах. Фото

16 августа 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Обдорский острог в Салехарде будет расширен и достроен Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде перестроят одну из главных туристических достопримечательностей города — Обдорский острог. В ходе реконструкции планируется установка новой башни и расширение территории комплекса, сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. «В Салехарде готовится масштабная реконструкция культурного сердца города. По словам авторов проекта, нынешний туристический комплекс предлагается расширить, наполнить его „жизнью“, создать более разнообразные локации», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Идею нового ансамбля предложил советник главы Салехарда Александр Панфилов, основываясь на проекте архитектора Александра Ополовникова. Предполагается показать не только территорию острога XVI века, но и посадские постройки, например деревянный торговый мост в современной реконструкции, лодочную пристань и другие локации. Ранее URA.RU рассказало, что постройки острога можно осмотреть и с воды. От смотровой площадки комплекса организованы бесплатные экскурсии на катере по реке Полуй.

В Салехарде перестроят одну из главных туристических достопримечательностей города — Обдорский острог. В ходе реконструкции планируется установка новой башни и расширение территории комплекса, сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. «В Салехарде готовится масштабная реконструкция культурного сердца города. По словам авторов проекта, нынешний туристический комплекс предлагается расширить, наполнить его „жизнью“, создать более разнообразные локации», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Идею нового ансамбля предложил советник главы Салехарда Александр Панфилов, основываясь на проекте архитектора Александра Ополовникова. Предполагается показать не только территорию острога XVI века, но и посадские постройки, например деревянный торговый мост в современной реконструкции, лодочную пристань и другие локации. Ранее URA.RU рассказало, что постройки острога можно осмотреть и с воды. От смотровой площадки комплекса организованы бесплатные экскурсии на катере по реке Полуй.