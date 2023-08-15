15 августа 2023
14 августа 2023

Обдорский острог в Салехарде перестроят и увеличат в размерах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, салехард, обдорский острог
Обдорский острог в Салехарде будет расширен и достроен Фото:

В Салехарде перестроят одну из главных туристических достопримечательностей города — Обдорский острог. В ходе реконструкции планируется установка новой башни и расширение территории комплекса, сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы.

«В Салехарде готовится масштабная реконструкция культурного сердца города. По словам авторов проекта, нынешний туристический комплекс предлагается расширить, наполнить его „жизнью“, создать более разнообразные локации», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале.

Идею нового ансамбля предложил советник главы Салехарда Александр Панфилов, основываясь на проекте архитектора Александра Ополовникова. Предполагается показать не только территорию острога XVI века, но и посадские постройки, например деревянный торговый мост в современной реконструкции, лодочную пристань и другие локации.

Ранее URA.RU рассказало, что постройки острога можно осмотреть и с воды. От смотровой площадки комплекса организованы бесплатные экскурсии на катере по реке Полуй.

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В Салехарде перестроят одну из главных туристических достопримечательностей города — Обдорский острог. В ходе реконструкции планируется установка новой башни и расширение территории комплекса, сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы. «В Салехарде готовится масштабная реконструкция культурного сердца города. По словам авторов проекта, нынешний туристический комплекс предлагается расширить, наполнить его „жизнью“, создать более разнообразные локации», — сообщает пресс-служба администрации Салехарда в официальном telegram-канале. Идею нового ансамбля предложил советник главы Салехарда Александр Панфилов, основываясь на проекте архитектора Александра Ополовникова. Предполагается показать не только территорию острога XVI века, но и посадские постройки, например деревянный торговый мост в современной реконструкции, лодочную пристань и другие локации. Ранее URA.RU рассказало, что постройки острога можно осмотреть и с воды. От смотровой площадки комплекса организованы бесплатные экскурсии на катере по реке Полуй.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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