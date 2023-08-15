Курганский боец СВО не может попасть в госпиталь с обострением болезни

16 августа 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Боец из Кетовского округа добивается направления в госпиталь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Боец из Кетовского округа, приехавший в отпуск, добивается лечения в госпитале обострившихся заболеваний. В военкомате направление в госпиталь ему не дают, отправляют в военную часть Свердловской области, рассказал боец URA.RU. «Я доброволец, прослужил пять месяцев в зоне спецоперации, пришел в отпуск по семейным обстоятельствам — мой дом сгорел, семья осталась на улице. Обострились заболевания. Раньше можно было обращаться в свою поликлинику, а сейчас говорят надо именно в военный госпиталь ехать. Чтобы явиться в госпиталь, нужно направление от военкомата. А в военкомате мне отвечают, что не могут дать направление — у них нет таких направлений. Получается загвоздка: боец заболел, должен прийти в военкомат и взять направление в госпиталь, а направлений нет. Непонятная система», — рассказал военнослужащий. Боец обратился за медпомощью в Кетовскую больницу. Врачи подтвердили наличие у него нескольких серьезных заболеваний, в том числе коксартроза суставов (дегенеративно-дистрофическое заболевание тазобедренных суставов, сопровождающееся поражением суставного хряща, костной ткани и околосуставных структур и приводящее к утрате функций сустава). «Нога сейчас отстегивается при ходьбе. В таком состоянии, какая может быть боеспособность?», — говорит он. Сейчас военнослужащий обратился в военную прокуратуру, в военную часть отправил пакет документов, чтобы получить направление в госпиталь на реабилитацию. URA.RU направило запрос в Курганский комиссариат с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Руководитель Курганского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина готова помогать военнослужащим в таких случаях. «Разберемся в ситуации, окажем помощь. У нас есть договоренности с госпиталями», — сказала Семина. Консультацию специалистов фонда «Защитники отечества» можно получить по телефону 44-33-05 или при личном обращении по адресу ул. Володарского, 105. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец из Кетовского округа, приехавший в отпуск, добивается лечения в госпитале обострившихся заболеваний. В военкомате направление в госпиталь ему не дают, отправляют в военную часть Свердловской области, рассказал боец URA.RU. «Я доброволец, прослужил пять месяцев в зоне спецоперации, пришел в отпуск по семейным обстоятельствам — мой дом сгорел, семья осталась на улице. Обострились заболевания. Раньше можно было обращаться в свою поликлинику, а сейчас говорят надо именно в военный госпиталь ехать. Чтобы явиться в госпиталь, нужно направление от военкомата. А в военкомате мне отвечают, что не могут дать направление — у них нет таких направлений. Получается загвоздка: боец заболел, должен прийти в военкомат и взять направление в госпиталь, а направлений нет. Непонятная система», — рассказал военнослужащий. Боец обратился за медпомощью в Кетовскую больницу. Врачи подтвердили наличие у него нескольких серьезных заболеваний, в том числе коксартроза суставов (дегенеративно-дистрофическое заболевание тазобедренных суставов, сопровождающееся поражением суставного хряща, костной ткани и околосуставных структур и приводящее к утрате функций сустава). «Нога сейчас отстегивается при ходьбе. В таком состоянии, какая может быть боеспособность?», — говорит он. Сейчас военнослужащий обратился в военную прокуратуру, в военную часть отправил пакет документов, чтобы получить направление в госпиталь на реабилитацию. URA.RU направило запрос в Курганский комиссариат с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Руководитель Курганского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Наталья Семина готова помогать военнослужащим в таких случаях. «Разберемся в ситуации, окажем помощь. У нас есть договоренности с госпиталями», — сказала Семина. Консультацию специалистов фонда «Защитники отечества» можно получить по телефону 44-33-05 или при личном обращении по адресу ул. Володарского, 105.