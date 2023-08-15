Два курганца получили ожоги из-за ЧП с холодильником

16 августа 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В одной из курганских квартир произошел хлопок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два жителя Кургана пострадали во время хлопка, который был вызван неправильным обращением с холодильником. Об этом сообщается в официальной группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». «В доме № 130 по ул. Урицкого во время ремонта холодильника, при закачке фреона гражданами была нарушена техника безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка пострадали два мужчины. На место выехала бригада скорой медицинской помощи, пострадавшие доставлены с ожогами в областную больницу», — указано в посте группы. Сообщается, что один из пострадавших находится на амбулаторном лечении, другой — в больнице. Как указано в посте группы «Город Курган», на место выехал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Место происшествия также осмотрели сотрудники Поисково-спасательной бригады. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана срочно выезжала на место ЧП, связанного с газом. Глава города выехала к многоэтажному дому, где произошел хлопок.

Два жителя Кургана пострадали во время хлопка, который был вызван неправильным обращением с холодильником. Об этом сообщается в официальной группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». «В доме № 130 по ул. Урицкого во время ремонта холодильника, при закачке фреона гражданами была нарушена техника безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка пострадали два мужчины. На место выехала бригада скорой медицинской помощи, пострадавшие доставлены с ожогами в областную больницу», — указано в посте группы. Сообщается, что один из пострадавших находится на амбулаторном лечении, другой — в больнице. Как указано в посте группы «Город Курган», на место выехал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Место происшествия также осмотрели сотрудники Поисково-спасательной бригады. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана срочно выезжала на место ЧП, связанного с газом. Глава города выехала к многоэтажному дому, где произошел хлопок.