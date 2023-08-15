15 августа 2023

Два курганца получили ожоги из-за ЧП с холодильником

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира ветерана Великой Отечественной Войны Сергея Терехова после приборки и мелкого ремонта. Екатеринбург, холодильник, кухня
В одной из курганских квартир произошел хлопок Фото:

Два жителя Кургана пострадали во время хлопка, который был вызван неправильным обращением с холодильником. Об этом сообщается в официальной группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«В доме № 130 по ул. Урицкого во время ремонта холодильника, при закачке фреона гражданами была нарушена техника безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка пострадали два мужчины. На место выехала бригада скорой медицинской помощи, пострадавшие доставлены с ожогами в областную больницу», — указано в посте группы.

Сообщается, что один из пострадавших находится на амбулаторном лечении, другой — в больнице. Как указано в посте группы «Город Курган», на место выехал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Место происшествия также осмотрели сотрудники Поисково-спасательной бригады.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана срочно выезжала на место ЧП, связанного с газом. Глава города выехала к многоэтажному дому, где произошел хлопок.

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Два жителя Кургана пострадали во время хлопка, который был вызван неправильным обращением с холодильником. Об этом сообщается в официальной группе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». «В доме № 130 по ул. Урицкого во время ремонта холодильника, при закачке фреона гражданами была нарушена техника безопасности, в результате чего произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате хлопка пострадали два мужчины. На место выехала бригада скорой медицинской помощи, пострадавшие доставлены с ожогами в областную больницу», — указано в посте группы. Сообщается, что один из пострадавших находится на амбулаторном лечении, другой — в больнице. Как указано в посте группы «Город Курган», на место выехал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. Место происшествия также осмотрели сотрудники Поисково-спасательной бригады. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана срочно выезжала на место ЧП, связанного с газом. Глава города выехала к многоэтажному дому, где произошел хлопок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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