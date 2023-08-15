Водителям могут увеличить предельную скорость на дороге от Челябинска до Чебаркуля

Трассу Челябинск — Чебаркуль сделают автомагистралью после проведения экспертизы

16 августа 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев хочет возвращения статуса автомагистрали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участок трассы от Челябинска до Чебаркуля вновь может получить статус автомагистрали с увеличением предельной скорости, но решение будет принято федералами после проведения экспертизы. Об этом в прямом эфире 16 августа сообщил министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев, отвечая на вопросы журналистов. «Мне бы, конечно, хотелось, чтобы автомагистраль вновь появилась. После появления четырех полос на этой дороге некоторым автомобилистам стало некомфортно передвигаться с ограничением в 90 км/ч. Однако этот вопрос не находится в ведении министерства. Все зависит от решения федерального дорожного агентства», — заявил Нечаев в эфире «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс». Несколько лет назад большая часть отрезка трассы М5 от Челябинска до Чебаркуля имела статус автомагистрали, что позволяло водителям развивать скорость до 110 км/ч. По соображениям безопасности дорогу лишили этого статуса, снизив предельную скорость передвижения по ней на 20 км/ч. После этого на трассе прошла реконструкция. Теперь автомобилисты вновь поднимают вопрос увеличения скоростного режима. Возможность создания автомагистрали должна подтвердить соответствующая экспертиза. Так как трасса М5 является федеральной, окончательное решение об изменении ее статуса зависит от решения Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», отметил министр Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участок трассы от Челябинска до Чебаркуля вновь может получить статус автомагистрали с увеличением предельной скорости, но решение будет принято федералами после проведения экспертизы. Об этом в прямом эфире 16 августа сообщил министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев, отвечая на вопросы журналистов. «Мне бы, конечно, хотелось, чтобы автомагистраль вновь появилась. После появления четырех полос на этой дороге некоторым автомобилистам стало некомфортно передвигаться с ограничением в 90 км/ч. Однако этот вопрос не находится в ведении министерства. Все зависит от решения федерального дорожного агентства», — заявил Нечаев в эфире «Большой редакции» в ИД «Гранада Пресс». Несколько лет назад большая часть отрезка трассы М5 от Челябинска до Чебаркуля имела статус автомагистрали, что позволяло водителям развивать скорость до 110 км/ч. По соображениям безопасности дорогу лишили этого статуса, снизив предельную скорость передвижения по ней на 20 км/ч. После этого на трассе прошла реконструкция. Теперь автомобилисты вновь поднимают вопрос увеличения скоростного режима. Возможность создания автомагистрали должна подтвердить соответствующая экспертиза. Так как трасса М5 является федеральной, окончательное решение об изменении ее статуса зависит от решения Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», отметил министр Нечаев.