15 августа 2023

В Кургане рабочие разворотили парковку у ЦУМа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская парковка около ЦУМа. Курган, парковка, раскопки, цум, ремонт, раскопаная территория
Перед ЦУМом установят автобусную остановку Фото:

На парковке возле курганского ЦУМа рабочие разворотили асфальтовое покрытие, чтобы проложить «карман» для автобусов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали рабочие.

«Ограждение будет убираться. В дальнейшем здесь будет автобусная остановка», — сообщил рабочий. Также уточнил, что на месте другой части парковки ближе к зданию ТЦ планируется выложить тротуарную плитку.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от парковки перед ЦУМом. Власти города загородили въезд на парковку, поставили вагончик с шаурмой, установили скамейки и назвали сквером. По словам представителей администрации, парковка была передана в бесплатное пользование МБУ «Дирекция парков и скверов». Но курганцы были не довольны тем, что не могут парковаться у Зауральского торгового дома.

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На парковке возле курганского ЦУМа рабочие разворотили асфальтовое покрытие, чтобы проложить «карман» для автобусов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали рабочие. «Ограждение будет убираться. В дальнейшем здесь будет автобусная остановка», — сообщил рабочий. Также уточнил, что на месте другой части парковки ближе к зданию ТЦ планируется выложить тротуарную плитку. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от парковки перед ЦУМом. Власти города загородили въезд на парковку, поставили вагончик с шаурмой, установили скамейки и назвали сквером. По словам представителей администрации, парковка была передана в бесплатное пользование МБУ «Дирекция парков и скверов». Но курганцы были не довольны тем, что не могут парковаться у Зауральского торгового дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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