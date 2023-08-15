В Кургане рабочие разворотили парковку у ЦУМа. Видео

16 августа 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Перед ЦУМом установят автобусную остановку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На парковке возле курганского ЦУМа рабочие разворотили асфальтовое покрытие, чтобы проложить «карман» для автобусов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали рабочие. «Ограждение будет убираться. В дальнейшем здесь будет автобусная остановка», — сообщил рабочий. Также уточнил, что на месте другой части парковки ближе к зданию ТЦ планируется выложить тротуарную плитку. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от парковки перед ЦУМом. Власти города загородили въезд на парковку, поставили вагончик с шаурмой, установили скамейки и назвали сквером. По словам представителей администрации, парковка была передана в бесплатное пользование МБУ «Дирекция парков и скверов». Но курганцы были не довольны тем, что не могут парковаться у Зауральского торгового дома.

На парковке возле курганского ЦУМа рабочие разворотили асфальтовое покрытие, чтобы проложить «карман» для автобусов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали рабочие. «Ограждение будет убираться. В дальнейшем здесь будет автобусная остановка», — сообщил рабочий. Также уточнил, что на месте другой части парковки ближе к зданию ТЦ планируется выложить тротуарную плитку. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от парковки перед ЦУМом. Власти города загородили въезд на парковку, поставили вагончик с шаурмой, установили скамейки и назвали сквером. По словам представителей администрации, парковка была передана в бесплатное пользование МБУ «Дирекция парков и скверов». Но курганцы были не довольны тем, что не могут парковаться у Зауральского торгового дома.