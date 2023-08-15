На парковке возле курганского ЦУМа рабочие разворотили асфальтовое покрытие, чтобы проложить «карман» для автобусов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали рабочие.
«Ограждение будет убираться. В дальнейшем здесь будет автобусная остановка», — сообщил рабочий. Также уточнил, что на месте другой части парковки ближе к зданию ТЦ планируется выложить тротуарную плитку.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию города. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана отказалась от парковки перед ЦУМом. Власти города загородили въезд на парковку, поставили вагончик с шаурмой, установили скамейки и назвали сквером. По словам представителей администрации, парковка была передана в бесплатное пользование МБУ «Дирекция парков и скверов». Но курганцы были не довольны тем, что не могут парковаться у Зауральского торгового дома.
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