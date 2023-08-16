Полиция Петербурга заявила, что забрала мигрантов в военкомат для просвещения

РБК: УМВД по Петербургу забрало мигрантов в военкомат для постановки на воинский учет
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Шествие и митинг в поддержку мигрантов. Екатеринбург, мигранты, гастарбайтеры, горцы
В Санкт-Петербурге мигрантов с гражданством РФ поставят на воинский учет Фото:

Полиция Санкт-Петербурга отправляла мигрантов с российским гражданством в военкоматы для их «просвещения» об обязанности воинской службы. Об этом сообщил МВД.

«Сотрудники МВД не упускают возможности дополнительного просвещения россиян об обязанности воинской службы», — передает РБК слова представителей силовых структур. Отмечается, что по результатам рейда большинство мигрантов, имеющих российское гражданство, были отправлены в военкоматы для поставки на воинский учет.

Всего в ходе рейда выявили почти 400 иностранных граждан. При этом 55 человек были задержаны в связи с нарушением миграционного законодательства.

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Полиция Санкт-Петербурга отправляла мигрантов с российским гражданством в военкоматы для их «просвещения» об обязанности воинской службы. Об этом сообщил МВД. «Сотрудники МВД не упускают возможности дополнительного просвещения россиян об обязанности воинской службы», — передает РБК слова представителей силовых структур. Отмечается, что по результатам рейда большинство мигрантов, имеющих российское гражданство, были отправлены в военкоматы для поставки на воинский учет. Всего в ходе рейда выявили почти 400 иностранных граждан. При этом 55 человек были задержаны в связи с нарушением миграционного законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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