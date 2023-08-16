Полиция Петербурга заявила, что забрала мигрантов в военкомат для просвещения

В Санкт-Петербурге мигрантов с гражданством РФ поставят на воинский учет
Полиция Санкт-Петербурга отправляла мигрантов с российским гражданством в военкоматы для их «просвещения» об обязанности воинской службы. Об этом сообщил МВД.
«Сотрудники МВД не упускают возможности дополнительного просвещения россиян об обязанности воинской службы», — передает РБК слова представителей силовых структур. Отмечается, что по результатам рейда большинство мигрантов, имеющих российское гражданство, были отправлены в военкоматы для поставки на воинский учет.
Всего в ходе рейда выявили почти 400 иностранных граждан. При этом 55 человек были задержаны в связи с нарушением миграционного законодательства.
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