В Петербурге силовики поймали и привезли в военкомат около ста россиян

В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд. В ходе него выявили около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства.
Силовы структуры проводили рейды и в других российских городах. Соответствующие мероприятия проходили в Челябинске и Екатеринбурге.
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