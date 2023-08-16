В Петербурге силовики поймали и привезли в военкомат около ста россиян

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Клипарты. Сургут , армия, призывники, военкомат, отправка в армию, военная комиссия
В Санкт-Петербурге мигрантов с гражданством РФ поставят на воинский учет Фото:

В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд. В ходе него выявили около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства.

Силовы структуры проводили рейды и в других российских городах. Соответствующие мероприятия проходили в Челябинске и Екатеринбурге.

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В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд. В ходе него выявили около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства. Силовы структуры проводили рейды и в других российских городах. Соответствующие мероприятия проходили в Челябинске и Екатеринбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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