В Петербурге силовики поймали и привезли в военкомат около ста россиян 16 августа 2023 в 13:04 Размер текста - 17 + В Санкт-Петербурге мигрантов с гражданством РФ поставят на воинский учет Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд. В ходе него выявили около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства. Силовы структуры проводили рейды и в других российских городах. Соответствующие мероприятия проходили в Челябинске и Екатеринбурге. В Санкт-Петербурге прошел миграционный рейд. В ходе него выявили около ста мигрантов с российским гражданством. Их привезли в военкомат, чтобы поставить на воинский учет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — говорится в сообщении ведомства. Силовы структуры проводили рейды и в других российских городах. Соответствующие мероприятия проходили в Челябинске и Екатеринбурге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям