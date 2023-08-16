Специалист по компьютерной безопасности Вакулин: шум в телефоне не означает прослушку

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , телефон, разговор по телефону, мобильная связь
Шумы в телефоне могут возникать по многим причинам, отметил Сергей Вакулин Фото:
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Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространилось мнение, что возникновение посторонних шумов и проблем со связью во время разговора якобы указывает на прослушивание мобильного телефона. Однако специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал корреспонденту URA.RU, что помехи не означают, что вас прослушивают. Они возникают по другим причинам. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков.

«Когда человек слышит посторонние шумы во время разговора, это может быть связано с тем, что на обслуживающих станциях произошел сбой. Поэтому собеседник может услышать различные звуки во время разговора, например, прерывание, пиканье или кваканье», — сказал эксперт.

По словам Вакулина, шумы при телефонном общении могут возникать и по другим причинам. Например, из-за звуковых волн, которые могут излучать другие устройства. «Различные шумы или звуки могут являться признаком глушения какой-то определенной связи. Например, если микроволновая печь будет работать, то она создаст шумы для пробития сигнала сотовой связи», — отметил он.

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В соцсетях распространилось мнение, что возникновение посторонних шумов и проблем со связью во время разговора якобы указывает на прослушивание мобильного телефона. Однако специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал корреспонденту URA.RU, что помехи не означают, что вас прослушивают. Они возникают по другим причинам. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Когда человек слышит посторонние шумы во время разговора, это может быть связано с тем, что на обслуживающих станциях произошел сбой. Поэтому собеседник может услышать различные звуки во время разговора, например, прерывание, пиканье или кваканье», — сказал эксперт. По словам Вакулина, шумы при телефонном общении могут возникать и по другим причинам. Например, из-за звуковых волн, которые могут излучать другие устройства. «Различные шумы или звуки могут являться признаком глушения какой-то определенной связи. Например, если микроволновая печь будет работать, то она создаст шумы для пробития сигнала сотовой связи», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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