Специалист по компьютерной безопасности Вакулин: шум в телефоне не означает прослушку

16 августа 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Шумы в телефоне могут возникать по многим причинам, отметил Сергей Вакулин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях распространилось мнение, что возникновение посторонних шумов и проблем со связью во время разговора якобы указывает на прослушивание мобильного телефона. Однако специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал корреспонденту URA.RU, что помехи не означают, что вас прослушивают. Они возникают по другим причинам. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Когда человек слышит посторонние шумы во время разговора, это может быть связано с тем, что на обслуживающих станциях произошел сбой. Поэтому собеседник может услышать различные звуки во время разговора, например, прерывание, пиканье или кваканье», — сказал эксперт. По словам Вакулина, шумы при телефонном общении могут возникать и по другим причинам. Например, из-за звуковых волн, которые могут излучать другие устройства. «Различные шумы или звуки могут являться признаком глушения какой-то определенной связи. Например, если микроволновая печь будет работать, то она создаст шумы для пробития сигнала сотовой связи», — отметил он.

В соцсетях распространилось мнение, что возникновение посторонних шумов и проблем со связью во время разговора якобы указывает на прослушивание мобильного телефона. Однако специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал корреспонденту URA.RU, что помехи не означают, что вас прослушивают. Они возникают по другим причинам. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Когда человек слышит посторонние шумы во время разговора, это может быть связано с тем, что на обслуживающих станциях произошел сбой. Поэтому собеседник может услышать различные звуки во время разговора, например, прерывание, пиканье или кваканье», — сказал эксперт. По словам Вакулина, шумы при телефонном общении могут возникать и по другим причинам. Например, из-за звуковых волн, которые могут излучать другие устройства. «Различные шумы или звуки могут являться признаком глушения какой-то определенной связи. Например, если микроволновая печь будет работать, то она создаст шумы для пробития сигнала сотовой связи», — отметил он.