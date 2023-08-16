Глава Екатеринбурга Орлов объехал Орджоникидзевский район перед выборами

Алексей Орлов побывал в трех локациях Фото: Московец Илья © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов съездил в Орджоникидзевский район — одну из проблемных территорий на выборах в гордуму, поскольку она считается зоной влияния оппонента Орлова, действующего спикера думы Игоря Володина (фракция миллиардера Виталия Кочеткова). Целью мэра было не только решить какие-то местные проблемы, но и публично поддержать двух кандидатов, против которых работают оппоненты администрации, — Владислава Овчинникова (округ №17) и Алексея Шестакова (№16).

Оба победили в праймериз «Единой России». Овчинникову противостоят Константин Акатьев («Яблоко») и Станислав Ершов (ЛДПР). Их связывают с авторитетной бизнес-группой «Четырехсотые». Ее фронтмен — экс-депутат Эдуард Мансуров — хочет соперничать с Овчинниковым и сам (в качестве самовыдвиженца), но мэрия пока побеждает его в судах, финальное заседание — в Верховном суде — пройдет в ближайшее время.

А Шестакову мешает спокойно избраться местный профсоюзный лидер — Светлана Даниленко («Яблоко»). Ее патронирует как раз Володин. Сам он идет от «Единой России» в округе №18. А в 20-м округе Володин поддерживает одобренного губернатором Евгением Куйвашевым депутата Владимира Стругова («Единая Россия»). Главный конкурент Володина, который по итогам выборов хочет перехватить у него контроль над районом, а потому поддерживает Овчинникова и Шестакова, — промэрский депутат Алексей Вихарев — представляет «Единую Россию» в округе №19.

Предвыборную неразбериху в районе иллюстрирует деталь: Вихарева на объезд Орлова никто не пригласил. Он прибыл на первую точку, летний парк «Уралмаш», вокруг которого строит свою пиар-кампанию, самостоятельно. Так и не ясно, кто виноват — мэрия (вряд ли), префектура или кто-то еще.

Вместе с Шестаковым, Овчинниковым, Вихаревым и главой района Романом Кравченко Орлов заслушал доклад директора ЦПКиО им. Маяковского Павла Зубакина. В 2022-м ему доверили восстановить полузаброшенный летний парк. По плану там в обозримой перспективе появятся фуд-корт, амфитеатр на 150 человек, спортивная площадка, колесо обозрения и аттракционы, сад плодовых деревьев и веревочный парк.

Алексея Орлова мастер-план парка «Уралмаш» (входит в 17-й округ) устроил Фото: Московец Илья © URA.RU

Пообщавшись с Вихаревым и Зубакиным, Орлов поехал в сквер имели Льва Люльева (округ №16), его к 300-летию восстанавливает ОКБ «Новатор». А затем отправился во двор на ул. Избирателей, 50 — местные жаловались на огромный старый тополь: отваливающиеся ветки представляют опасность. Договорились, что управляющая компания проведет кронирование.

Предыдущая такая поездка в Орджоникидзевский район у Орлова была в мае — перед праймериз «Единой России» он общался с учителями. Тогда Кравченко обозначили: если он будет поддерживать кандидатов, не согласованных горадминистрацией, отставка неизбежна. Доказательств, что Кравченко нарушил данное им заверение, пока нет.

Это первая публичная поддержка Овчинникова (слева) и Шестакова (второй слева) со стороны мэра Фото: Московец Илья © URA.RU