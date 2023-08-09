Конфликт на выборах в Екатеринбурге дойдет до Верховного суда

10 августа 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Верховный суд поставит точку в споре, который длится несколько недель Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Седьмой кассационный суд (Челябинск) оставил в силе отказ избиркома экс-депутату Эдуарду Мансурову в регистрации самовыдвиженцем на выборах в думу Екатеринбурга по округу №17. Это решение Мансуров обжалует в Верховном суде, рассказал он URA.RU по итогам заседания в Челябинске. «В кассационном суде пошли навстречу — мотивировочная часть решения будет готова в сжатые сроки. Это позволит быстро обратиться в Верховный суд. Все основания для этого у меня есть», — поделился Мансуров. Он считается публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». В округе, по которому Мансуров хочет избраться в гордуму, мэрия, резиденция губернатора и «Единая Россия» поддерживают другого кандидата — главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на праймериз, но его в результате нехитрой чиновничьей интриги сняли. В начале июля Мансуров сдал в Орджоникидзевскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, всего на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Он попросил районный суд отменить решение ТИК. Мансуров предоставил нотариально заверенные поручительства от авторов «спорных» подписей, несколько из них пришли на заседание 19 июля в качестве свидетелей. Почерковед МВД в ходе разбирательства начала менять свои выводы, и к концу процесса даже члены ТИКа были уверены, что судья иск Мансурова удовлетворит. Однако внезапно было принято другое решение. В облсуде, несмотря на поддержку со стороны прокуратуры, Мансуров тоже проиграл. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Седьмой кассационный суд (Челябинск) оставил в силе отказ избиркома экс-депутату Эдуарду Мансурову в регистрации самовыдвиженцем на выборах в думу Екатеринбурга по округу №17. Это решение Мансуров обжалует в Верховном суде, рассказал он URA.RU по итогам заседания в Челябинске. «В кассационном суде пошли навстречу — мотивировочная часть решения будет готова в сжатые сроки. Это позволит быстро обратиться в Верховный суд. Все основания для этого у меня есть», — поделился Мансуров. Он считается публичным представителем авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». В округе, по которому Мансуров хочет избраться в гордуму, мэрия, резиденция губернатора и «Единая Россия» поддерживают другого кандидата — главу волонтерского центра РМК Владислава Овчинникова. Мансуров хотел соперничать с ним еще на праймериз, но его в результате нехитрой чиновничьей интриги сняли. В начале июля Мансуров сдал в Орджоникидзевскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) 239 подписей. При проверке по базам данных рабочая группа (создается под каждого кандидата) забраковала лишь пять. Но затем обратилась к почерковеду МВД. И та признала недействительными еще 23 подписи. В итоге — 28 забракованных подписей, всего на семь больше, чем для Мансурова было бы допустимо. Он попросил районный суд отменить решение ТИК. Мансуров предоставил нотариально заверенные поручительства от авторов «спорных» подписей, несколько из них пришли на заседание 19 июля в качестве свидетелей. Почерковед МВД в ходе разбирательства начала менять свои выводы, и к концу процесса даже члены ТИКа были уверены, что судья иск Мансурова удовлетворит. Однако внезапно было принято другое решение. В облсуде, несмотря на поддержку со стороны прокуратуры, Мансуров тоже проиграл.