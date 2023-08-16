Суд вернул за решетку директора института УрФУ

16 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Шурманов теперь будет находиться в СИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-директор института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов, подозреваемый в хищении субсидий на поддержку спортивной команды, вернется в СИЗО. До этому ему были запрещены «определенные действия». «Шурманов взят под стражу в зале суда. Мера пресечения ему установлена по 15 января следующего года включительно», — говорится в сообщении Свердловского областного суда. В июле Ленинский райсуд Екатеринбурга переводил Шурманова из СИЗО под домашний арест, запретив совершение «определенных действий». Но прокуратура это решение обжаловала в Свердловском облсуде, который отменил предыдущее решение. Шурманов похитил областную субсидию на поддержку команды регби, считают силовики. После обысков его задержали. Опасаясь, что он скроется за границей, с санкции суда его отправили в СИЗО.

Экс-директор института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов, подозреваемый в хищении субсидий на поддержку спортивной команды, вернется в СИЗО. До этому ему были запрещены «определенные действия». «Шурманов взят под стражу в зале суда. Мера пресечения ему установлена по 15 января следующего года включительно», — говорится в сообщении Свердловского областного суда. В июле Ленинский райсуд Екатеринбурга переводил Шурманова из СИЗО под домашний арест, запретив совершение «определенных действий». Но прокуратура это решение обжаловала в Свердловском облсуде, который отменил предыдущее решение. Шурманов похитил областную субсидию на поддержку команды регби, считают силовики. После обысков его задержали. Опасаясь, что он скроется за границей, с санкции суда его отправили в СИЗО.