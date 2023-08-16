Суд вернул за решетку директора института УрФУ

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Мера пресечения по Евгению Шурманову. Екатеринбург, шурманов евгений
Шурманов теперь будет находиться в СИЗО Фото:

Экс-директор института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов, подозреваемый в хищении субсидий на поддержку спортивной команды, вернется в СИЗО. До этому ему были запрещены «определенные действия».

«Шурманов взят под стражу в зале суда. Мера пресечения ему установлена по 15 января следующего года включительно», — говорится в сообщении Свердловского областного суда.

В июле Ленинский райсуд Екатеринбурга переводил Шурманова из СИЗО под домашний арест, запретив совершение «определенных действий». Но прокуратура это решение обжаловала в Свердловском облсуде, который отменил предыдущее решение.

Шурманов похитил областную субсидию на поддержку команды регби, считают силовики. После обысков его задержали. Опасаясь, что он скроется за границей, с санкции суда его отправили в СИЗО.

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Экс-директор института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов, подозреваемый в хищении субсидий на поддержку спортивной команды, вернется в СИЗО. До этому ему были запрещены «определенные действия». «Шурманов взят под стражу в зале суда. Мера пресечения ему установлена по 15 января следующего года включительно», — говорится в сообщении Свердловского областного суда. В июле Ленинский райсуд Екатеринбурга переводил Шурманова из СИЗО под домашний арест, запретив совершение «определенных действий». Но прокуратура это решение обжаловала в Свердловском облсуде, который отменил предыдущее решение. Шурманов похитил областную субсидию на поддержку команды регби, считают силовики. После обысков его задержали. Опасаясь, что он скроется за границей, с санкции суда его отправили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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