Суд вернул за решетку директора института УрФУ

Экс-директор института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов, подозреваемый в хищении субсидий на поддержку спортивной команды, вернется в СИЗО. До этому ему были запрещены «определенные действия».
«Шурманов взят под стражу в зале суда. Мера пресечения ему установлена по 15 января следующего года включительно», — говорится в сообщении Свердловского областного суда.
В июле Ленинский райсуд Екатеринбурга переводил Шурманова из СИЗО под домашний арест, запретив совершение «определенных действий». Но прокуратура это решение обжаловала в Свердловском облсуде, который отменил предыдущее решение.
Шурманов похитил областную субсидию на поддержку команды регби, считают силовики. После обысков его задержали. Опасаясь, что он скроется за границей, с санкции суда его отправили в СИЗО.
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